استقرار پایگاههای خدمات اجتماعی ویژه کودکان خیابانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه در حاشیه نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با مسئولان سازمان بهزیستی از طرح‌های مختلف سازمان بهزیستی برای حمایت از قشرهای ضعیف خبرداد و گفت: یکی از طرح‌هایی که سازمان بهزیستی دارد این است که از رویکرد جمع‌آوری به سمت رویکرد حمایتی حرکت کند.

وی گفت: در حال حاضر 600 مرکز شبه خانواده در کشور فعال است که 9 هزار کودک بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش آنها هستند و همچنین 163 مرکز مداخله در بحران در کشور فعال است که در سال جاری به 22 هزار و 217 نفر در معرض آسیب خدمات ارائه شده است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: تا کنون 97 هزار و 169 تماس مرتبط با خط تلفن 123 انجام شده است که دو برابر این تعداد نیز تماس مزاحم بوده است.

نفریه ادامه داد: با اجرای طرح‌های مختلف از سوی سازمان بهزیستی کشور طی سال‌های اخیر تعداد مراکز نگهداری تقریبا ثابت مانده و این در حالی است که تعداد مراکز مداخله در بحث درمان به سرعت افزایش یافته است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: سازمان دو رویکرد مهم در دستور کار خود دارد که می‌‌توان به تبدیل مراکز کاهش آلودگی به مراکز روزانه و همچنین استقرار پایگاه‌های خدمات اجتماعی ویژه کودکان خیابانی اشاره کرد.

وی گفت: ما بنا داریم در مناطقی که بیشترین فرستنده کودکان خیابانی به تهران هستند را پایگاه‌های اجتماعی دایر کنیم تا با استقرار یکی از این پایگاه‌ها از ورود کودکان خیابانی به شهرهای بزرگ از جمله تهران جلوگیری کنیم.

نفریه در ادامه به برخی از آمارهای سازمان بهزیستی در مهدهای کودکان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 16 هزار مهدکودک در سطح کشور فعال هستند که در این مهد کودک‌ها بیش از 600 هزار کودک آموزش‌های مختلف در بخش‌های مختلف می‌بینند.