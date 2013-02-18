99 درصد مدیران کشاورزی کشور سیاسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب حسین پور بعد از ظهر دوشنبه در کرسی آزاداندیشی کشاورزی، مشکلات و راهکارهای آن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: 4.5 میلیون نفر بهره بردار کشاورزی در کشور داریم که 92 درصد آنان از سطوح علمی و تحصیلات دانشگاهی برخوردار نیستند.

وی افزود: پیر شدن کشاورزان یک معضل جهانی بوده و به نوعی آن را لمس می کنیم و در مازندران این موضوع بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یادآور شد: هنوز در محصولات اصلی و فرعی قیمت تمام شده مشخص نیست و در قیمت گذاری محصول تمام شده کشاورزان دارای مشکل هستیم.

وی گفت: چهار سال گذشته کمیته مشترک برنج برای تعیین قیمت تمام شده محصول داشتیم که این اقدام بی اثر ماند.

حسین پور با بیان اینکه 85 در صد محقیقان ما دانشگاهی هستند گفت: نابسامانی و نظام مند نبودن نیروی انسانی در بخش کشاورزی مشهود است.

وی بیان داشت: معضلات بی ثباتی در برنامه سرمایه گذاری و عزل و نصب مدیران وجود داشته و عموما مدیران ما غیر مرتبط و یا با گرایش سیاسی مسئولیت می گیرند.

این استاد دانشگاه افزود: تخصیص ارز چهار میلیارد دلاری برای میوه شب عید بزرگترین فاجعه در بخش مرکبات بوده است.

حسین پور با بیان اینکه 130 میلیون تن محصول در کشور تولید می شود، افزود: 95 درصد فرآوردهای کشاورزی در داخل کشور تامین می شود.