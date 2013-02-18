املش دارای قابلیت ‌های ارزشمند گردشگری و توریستی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رهبری املشی عصر امروز در بازدید از برخی مناطق گردشگری این شهرستان بر ضرورت سرمایه گذاری هدفمند در این عرصه ها با هدف ایجاد اشتغال جوانان و رونق اقتصادی تاکید کرد.



وی همچنین بر توسعه زیرساخت ‌های گردشگری در املش اشاره کرد و اظهارداشت: این مهم در راستای جذب گردشگر بیشتر به شهرستان باید انجام شود.

پنماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه جاذبه‌ های گردشگری استان گیلان نیازمند معرفی بیشتر است، گفت: وجود طبیعت بی ‌نظیر و جاذبه‌ های غنی گردشگری، بناها و محوطه‌ های تاریخی، املش را در جایگاه ویژه‌ ای در زمینه گردشگری قرار داده است.



وی افزود: برای بهره‌ برداری بهینه از ظرفیت‌ های گردشگری این شهرستان نیاز به برنامه‌ ریزی و هماهنگی بیشتری است.



رهبری املشی گردشگری را صنعتی درآمدزا و اشتغال‌آفرین برای افراد جویای کار دانست و یادآورشد: تحقق این صنعت از طریق هدف‌ گزاری دقیق، تدوین نقشه راه و فراهم ساختن زیرساخت ‌های مورد نیاز و ایجاد هماهنگی میان‌ بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه میسر است.