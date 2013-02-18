5 درصد بودجه اشتغال به معتادان بهبود یافته اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین‌پرست در ششمین جلسه کمیته کشوری پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان بهزیستی در ستاد این سازمان برگزار شد، افزود: معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی‌کشور گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران معتادان بهبود یافته با تشخیص سازمان بهزیستی صاحب مسکن در بخش مسکن مهر می‌شوند.

وی به برخی از خدمات در نظر گرفته شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: هیئت وزیران مصوبه خوبی را در سال گذشته داشته و این مصوبه دارای چهاربند بود که در بند اول آن قید شده بود که معتادان، تحت پوشش بیمه پایه و بستری قرار گیرند که خوشبختانه هم اکنون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مقدمات این کار را فراهم کرده است.

به گفته وی، بند دیگری که در مصوبه هیئت وزیران به آن اشاره شده بود این بود که 5 درصد از سهمیه اشتغال کشور به معتادان بهبود یافته اختصاص یابد که این بند نیز تا حدودی اجرا شده است بطوریکه دستور العمل این بند از مصوبه به تأیید وزارت کشور رسیده و به سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است.

وی گفت: بند دیگر مصوبه حمایتی از معتادان بهبود یافته در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای بود که بر اساس آن تأکید شده بود که سالانه 25 هزار نفر از معتادان بهبود یافته تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه‌ای قرار گیرند.

دین‌پرست تاکید کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبه هیئت وزیران در بخش مسکن مهر بود که در این بند از مصوبه تأکید شده بود کمه سهم قابل توجهی برای معتادان بهبود یافته قرار گیرد که بر اساس گزارشات جمع آوری شده بیش از 2 هزار نفر در این زمینه ثبت نام کردند و اقدامات اولیه برای دریافت مسکن خود را انجام می‌دهند.