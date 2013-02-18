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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

با جکم ناصحی:

سرپرست شبکه بهداشت و درمان میاندرود منصوب شد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان میاندرود منصوب شد

میاندرود - خبرگزاری مهر: در حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مسئول راه اندازی و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندرود منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران در حکمی مسئول راه اندازی و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندرود را منصوب و معرفی کرد.

 

بر اساس این حکم احمد قربانی به عنوان مسئول راه اندازی و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندرود معرفی و منصوب شد.


در این حکم آمده است: با اتکال به خداوند متعال باتوجه به تعهد و توانمندی و تجارب ارزشمند جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان مسئول راه اندازی و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندرود منصوب می شوید.

 

شایسته است با رعایت اصول، تمرکز زدایی رعایت نظم و انضباط اداری، نظارت به فعالیت پزشکان و ماماهای خانواده و همچنین تلاش در جهت پویایی گروه مدیریت سلامت شهرستان و استفاده مفید از نظرات کارشناسان خبره بهداشتی درمانی را سرلوحه کارتان قرار دهید . امید است در سایه الطاف الهی، توجهات حضرت ولی عصر (عج) همت عالیه انسانی همواره موفق و مؤید باشید.


میاندرود یکی از شهرستانهای تازه تاسیس مازندران است.

کد مطلب 2000917

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