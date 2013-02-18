راه اندازی شعبه جدید بانک توسعه صادرات برای حمایت از کالاهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن وکیلی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و بانک توسعه صادرات ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت کالاهای دانش بنیان، افزود: در صورتی که بتوانیم از این کالاها حمایت کنیم میتوانیم بسیار از مشکلات کشور را رفع کنیم.
رئیس بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اقدامات این بانک در زمینه حمایت از شرکتهای دانش بنیان، اظهار داشت: این بانک در راستای رسالتی که در این زمینه بر عهده دارد درصدد است تا با امضای این تفاهم نامه گامهایی را در این زمینه بردارد.
وی با اشاره به سابقه فعالیتهای این بانک در زمینه حمایت از کالاها و خدمات دانش بنیان، یادآور شد: در این راستا اقدام به ایجاد صندوف پژوهش و فناوری شریف با همکاری دانشگاه صنعتی شریف شد تا با حمایت از شرکتهای دانش بنیان خدمات آنها را به بازارهای ملی و بین المللی برسانیم.
وکیلی با اشاره به جزئیات این صندوق خاطر نشان کرد: این صندوق با سرمایه 49 درصد بانک، 51 درصد دانشگاه راه اندازی شد و در سال گذشته 10 میلیارد تومان اعتبارات برای اعطا به شرکتهای دانش بنیان درنظر گرفته شد.
وی با اشاره به همکاریهای این بانک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ادامه داد: معاونت علمی با شناسایی شرکتهای دانش بنیان آنها را به بانک معرفی میکنند تا از تسهیلات این بانک در جهت تجاری سازی کالاها و خدمات دانش بنیان بهره مند شوند.
رئیس باتک توسعه صادرات ایران با اشاره به میزان اعتبارات حمایتی از کالاها و خدمات دانش بنیان، تاکید کرد: برای حمایت از کالاهای دانش بنیان حرف از عدد و رقم نمیتوان زد چراکه این بانک تا حد امکان از این کالاها حمایت میکند.
وی با اشاره به وثیقههای دریافتی از شرکتهای دانش بنیان در قبال ارائه تسهیلات، گفت: سعی میشود وثیقههای دریافتی به گونهای در نظر گرفته شود که مشکلی برای این شرکت ایجاد نشود.
وکیلی از ایجاد شعبه جدیدی برای ارائه تسهیلات به شرکتها خبر داد و یادآور شد: به منظور ارائه تسهیلات به شرکت دانش بنیان شعبهای از این بانک در در تهران واقع در بلوار کشاورز راه اندازی و کمیته ویژهای برای تسهیل کردن امور تشکیل شده است.
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