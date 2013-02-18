دوره آموزشی مروج سلامت در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان در نخستین دوره آموزشی یک روزه مروجین سلامت این شهرستان که تا بعدازظهر دوشنبه در محل سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان دامغان ادامه داشت، اظهار داشت: این دوره آموزشی با هماهنگی مرکز بهداشت و کارشناسی سلامت مدیریت آموزش و پرورش دامغان برگزار شد.

حسن پریمی اضافه کرد: طرح مروج سلامت با هدف ایجاد تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی و ارائه خدمات بالینی برگزار می شود.

وی ضمن بیان اینکه بحث سلامت و تندرستی و توجه آن به این موضوع در اولویت کار آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: امیدواریم با برگزاری این دورهای آموزشی، مدیران، مربیان و مراقبین بهداشت مدارس به اطلاعات خوبی دست پیدا کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان گفت: اجرای طرح مروج سلامت در 40 آموزشگاه شهری و روستایی شهرهای دامغان و امیریه اجرا می شود.

به گزارش مهر، در این دوره آموزشی که با حضور 50 نفر برگزار شد مسائلی از قبیل آموزش سلامت، چگونگی ارائه خدمات بالینی به دانش آموزان در مدارس، بهداشت محیط و بهبود تغذیه دانش آموزان از سوی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان دامغان به شرکت کنندگان آموزش داده شد.