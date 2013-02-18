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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

طرحی برای مدرک تحصیلی کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران، با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاها در کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس، گفت: عضویت درشوراها معادل یک مدرک تحصیلی یکی از مواد این طرح است.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسیده است، آماده بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
 

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران، تصریح کرد: یکی از ماده واحده های این طرح  در نظر گرفتن یک دوره عضویت در شوراها به عنوان یک مدرک تحصیلی است.


وی تصریح کرد: تغییر سطح مدرک تحصیلی در روستاها، بخشها، شهرها و کلان شهرها را از دیگر موضوعات طرح اصلاح قانون شوراها برشمرد و تصریح کرد: همچنین تطبیق تناسب جمعیت روستاها، شهرها و کلان شهرها با تعداد اعضای شورای شهر یکی از موضوعاتی است که در طرح جدید به آن پرداخته شده است.

کد مطلب 2000925

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