طرحی برای مدرک تحصیلی کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسیده است، آماده بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.



سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران، تصریح کرد: یکی از ماده واحده های این طرح در نظر گرفتن یک دوره عضویت در شوراها به عنوان یک مدرک تحصیلی است.



وی تصریح کرد: تغییر سطح مدرک تحصیلی در روستاها، بخشها، شهرها و کلان شهرها را از دیگر موضوعات طرح اصلاح قانون شوراها برشمرد و تصریح کرد: همچنین تطبیق تناسب جمعیت روستاها، شهرها و کلان شهرها با تعداد اعضای شورای شهر یکی از موضوعاتی است که در طرح جدید به آن پرداخته شده است.