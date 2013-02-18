14 برنامه فرهنگی در گنبدکاووس اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی بعد از دوظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان اظهار داشت: این برنامه های شامل سه نمایشگاه، دو جشنواره، سه شادمانه، دو عصر شعر و موسیقی و دو برنامه فرهنگی و ورزشی است.

وی افزود: به همت یکی از انتشارات گلستان نمایشگاه کتاب با 500 عنوان در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس برگزار شد.

ارسال 600 اثر به جشنواره مد و لباس

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: به منظور برگزاری اولین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس استان 10 جلسه با حضور نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف استان برگزار شد.

ابوالحسن امامی افزود: پس از اعلام فراخوان از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره و نمایشگاه مد و لباس گلستان حدود 600 اثر از طراحان و تولیدکنندگان استانی به این دبیرخانه ارسال شد.

به گفته وی، آثار ارسالی شامل مانتو اجتماع، مانتو مجلسی و پوشش سر در دو بخش طراحی و دوخت هستند.