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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

اخبار فرهنگی/

14 برنامه فرهنگی در گنبدکاووس اجرا شد

14 برنامه فرهنگی در گنبدکاووس اجرا شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی 14 برنامه فرهنگی و هنری در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی بعد از دوظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان اظهار داشت: این برنامه های شامل سه نمایشگاه، دو جشنواره، سه شادمانه، دو عصر شعر و موسیقی و دو برنامه فرهنگی و ورزشی است.

وی افزود: به همت یکی از انتشارات گلستان نمایشگاه کتاب با 500 عنوان در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس برگزار شد.

 
ارسال 600 اثر به جشنواره مد و لباس
 
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: به منظور برگزاری اولین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس استان 10 جلسه با حضور نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف استان برگزار شد.
 
ابوالحسن امامی افزود: پس از اعلام فراخوان از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره و نمایشگاه مد و لباس گلستان حدود 600 اثر از طراحان و تولیدکنندگان استانی به این دبیرخانه ارسال شد.
 
به گفته وی، آثار ارسالی شامل مانتو اجتماع، مانتو مجلسی و پوشش سر در دو بخش طراحی و دوخت هستند.
کد مطلب 2000929

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