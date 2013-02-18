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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

پورمحمدی:

استقلال سیاسی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

استقلال سیاسی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

لنگرود - خبرگزاری مهر: شهردار شهر لنگرود با اعلام اینکه استقلال سیاسی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت این دستاورد بزرگ توانسته با انواع تحریم ها مقابله کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا پورمحمدی عصر امروز در جمع کارکنان شهرداری افزود: انقلاب اسلامی ایران با پیروی از قرآن، مکتب اهل بیت، رهبری امام راحل و اراده فولادین مردم به پیروزی رسید و دنیایی را از خواب غفلت بیدار کرد.


وی همچنین انقلاب اسلامی را معجزه ای الهی دانست و اظهارداشت: در دنیای معاصر انقلاب های زیادی صورت گرفته اما پس از مدتی در معرض نابودی قرار گرفته اند.


شهردار شهر لنگرود گفت: انقلاب اسلامی ملت ایران که با هدف حاکمیت ارزش های الهی شکل گرفته است به رغم همه دشمنی ها و توطئه ها با صلابت حرکتی رو به جلو دارد.


وی در ادامه ضمن قدردانی ملت ایران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال افزود: مردم همیشه در صحنه هستند و وظیفه خود را در پاسداری از ارزش های نظام به خوبی نشان دادند و مسئولان نیز باید به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند.


پورمحمدی همچنین به موقعیت گردشگری لنگرود اشاره کرد و اظهارداشت: با سرمایه گذاری می توان از این فرصت ها در جهت ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی گام های موثرتری برداشت.


وی بر لزوم تامین زیرساخت ‌ها برای توسعه صنعت گردشگری در لنگرود تاکید کرد و  یادآورشد: این صنعت باعث اشتغال مولد در جامعه می شود.

کد مطلب 2000930

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