برپایی نمایشگاه عرضه مستیم کالا در همه شهرهای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش ظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: برپائی نمایشگاههای عرضه کالا به صورت گسترده و حذف واسطهها از فرآیند فروش تاثیر بسیار زیادی در بهبود قدرت خرید مردم خواهد داشت که تلاش داریم این نمایشگاهها را به صورت گسترده برگزار کنیم.
وی از تلاش برای برگزاری این نمایشگاهها در شهرهای مختلف استان بوشهر خبر داد و افزود: در آستانه ایام نوروز قرار داریم و باید کالاهایی با کیفیت بالا و با قیمتهای مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تعامل و همکاری بیشتر فرمانداران با مجامع امور صنفی برای برپایی این نمایشگاهها شد و بیان داشت: تلاش داریم امسال شاهد برپایی نمایشگاههای عرضه کالای بهاره در اکثر شهرهای استان بوشهر باشیم.
وی با اشاره به پیشبینی برپایی 600 غرفه در قالب نمایشگاههای عرضه کالای بهاره در استان بوشهر، اذعان داشت: تاکنون برپایی شش نمایشگاه در شهرهای استان قطعی شده که 15 اسفند ماه برپا شده و تا 25 همین ماه دایر خواهند بود.
تابش نداشتن توجیه اقتصادی و عدم استقبال مردم دلیل موجهی برای عدم برپایی نمایشگاههای بهاره در همه شهرهای استان نیست افزود: امسال سیاست ما این است که این نمایشگاهها در سراسر شهرهای استان بوشهر برپا شود.
وی از تخفیف پنج تا 20 درصدی کالا در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا خبر داد و گفت: با توجه به تاکید استاندار و نیاز مردم به برخورداری از فرصت خرید مناسب، برگزاری این نمایشگاهها در سراسر استان ضروری است.
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