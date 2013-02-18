واریز عیدی بیش از 4000 بازنشسته صنعت فولاد استان سمنان

سید محمود نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پرداخت عیدی چهار هزار و 500 نفر بازنشسته صنعت فولاد استان سمنان اظهار داشت: مبلغ چهار میلیون و 25 هزار ریال به عنوان عیدی و پاداش آخر سال امشب به حساب هر یک از این عزیزان واریز می شود.

وی با اشاره به میزان بازنشستگان صنعت فولاد در استان سمنان اضافه کرد: از این تعداد فقط یک هزار نفر بازنشسته در شهرستان دامغان و مابقی در شهرهای شاهرود ، گرگان و سایر شهرهای ایران هستند.

نماینده تام الاختیار بازنشستگان صنعت فولاد ایران در استان سمنان با بیان اینکه حقوق ماههای دی و بهمن بازنشستگان صنعت فولاد در استان سمنان تا پایان هفته آینده به حساب ایشان واریز می شود، خاطر نشان ساخت: حقوق اسفند ماه این افراد نیز در نیمه دوم اسفند ماه واریز خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه با پیگیری های انجام شده پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد در استان سمنان هیچ گونه مشکلی در سال آینده نخواهد داشت، گفت: حقوق این عزیزان طبق روال در پایان هر ماه واریز می شود.

نبوی ضمن تصریح بر اینکه در تلاشیم تا خدماتی خوب و در خور شان به بازنشستگان ارائه دهیم گفت: یکی از این خدمات پرداخت به موقع حقوق و عیدی بازنشستگان است که موفق شدیم تمامی حقوق های مانده و عیدی امسال پرداخت شود تا رضایت این قشر از جامعه نیز تامین گردد.

به گزارش مهر، طی سالجاری با توجه به تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد در استان سمنان منجر به اعتراضات این افراد شد که خواستار پرداخت به موقع حقوق خود بودند و از مسئولان تقاضای رسیدگی در حل این موضوع را داشتند.