مازندران میزبان همایش کاربرد ریزمغذی ها در صنایع غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم عصر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش اظهار داشت؛ اثرات سلامت بخش پروبیوتیک ها،کاربرد پروبیوتیک در محصولات غذایی و مکمل ها، مکانیم اثر پروبیوتیکها و کاربرد آن در علم پزشکی، پروبیوتیک ها در صنایع لبنی از دیدگاه استاندارد ملی و بین المللی و غذاهای فرا سودمند از محورهای اصلی این همایش است.

وی افزود: عناوین کاربرد ریز جلبک ها در صنایع غذایی، نقش غذاهای فراسودمند در بهبود روند اقتصادی شرکتهای مواد غذایی، تولید محصولات فراسودمند در صنایع شیرینی و شکلات و لزوم استفاده و کاربرد پروبیوتیک ها در صنعت طیور در این همایش بررسی می شود.

خاتمی مقدم گفت: همایش بزرگ کاربرد پروبیوتیک ها و ریز مغذی ها در صنایع غذایی با همکاری انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران و انجمن پروبیوتیک ایران برگزار می شود.

وی افزود؛ انجمن صنایع همگن غذایی مازندران بعنوان حامی اجرایی و مالی این همایش در برگزاری آن همکاری دارد.

خاتمی مقدم بیان داشت: همایش یکروزه کاربرد پروبیوتیک ها و ریز مغذی ها در صنایع غذایی با هدف توسعه فرهنگ و افزایش میزان مصرف و ترویج تولید این محصولات دهم اسفند ماه در سالن مصباح مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم شهر ساری برپا می شود.

وی ادامه داد؛ کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارد های پروبیوتیک از برنامه های جانبی این همایش خواهد بود.

رئیس انجمن غذایی مازندران اظهار داشت: استقبال و مشارکت بخشهای مختلف از این همایش که در سطح سه استان گیلان، مازندران و گلستان برگزار می شود فراتر از پیش بینیهای اولیه بوده است به طوریکه ستاد برگزاری مجبور به افزایش ظرفیت شرکت کنندگان شد.

وی اضافه کرد؛ به تمامی حاضران در همایش گواهی حضور و برای مسئولان فنی بهداشتی گواهینامه معتبر با امتیاز آموزشی از سوی موسسه استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی مازندران اهدا خواهد شد.

خاتمی مقدم یادآور شد؛ علاقمندان جهت کسب اطلاعات کامل همایش و کاربرد پروبیوتیک ها و ریز مغذی ها در صنایع غذایی به آدرس www.qcm-mazand.com مراجعه کنند.