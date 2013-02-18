ترویج اخلاق اسلامی در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مختار امینیان عصر دوشنبه در جمع مردم این شهر افزود: رفتار مبتنی بر اخلاق حضرت محمد (ص )‌ با مردم موجب ترویج اخلاق اسلامی در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اشاعه اخلاق حسنه باعث پیشگیری انحرافات و آسیب های اخلاقی در جامعه می شود، تاکید کرد: رانت خواری ها، غیبت ها، بد اخلاقی ها، افزایش طلاق ها و مشکلات خانوادگی همه از تبعات غفلت از اخلاق و اخلاقیات در جامعه است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب از ضرورت هاي اسلام است، گفت: عفاف و حجاب براي صيانت از جايگاه زن و نقش آفريني سالم در جايگاه هاي اجتماعي است.

وی همچنین با اعلام اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نيازمند راهبردهاي فرهنگي است، افزود: براي دستيابي به این فرهنگ بايد همه آحاد جامعه و ارگان هاي فرهنگي همياري داشته باشند.

آیت الله امینیان در ادامه ارتقای معرفت ديني را مهمترين عامل پيشگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي دانست و یادآورشد: عمل به آموزه هاي قرآن باعث رفع مشکلات و ناهنجاري هاي اجتماعي و خانوادگي می شود.