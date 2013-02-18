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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۲

آیت الله امینیان:

ترویج اخلاق اسلامی در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

ترویج اخلاق اسلامی در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

آستانه اشرفیه - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان آستانه اشرفیه گفت: ترویج اخلاق اسلامی در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است بنابراین باید به این مهم توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مختار امینیان عصر دوشنبه در جمع مردم این شهر افزود: رفتار مبتنی بر اخلاق حضرت محمد (ص )‌ با مردم موجب ترویج اخلاق اسلامی در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اشاعه اخلاق حسنه باعث پیشگیری انحرافات و آسیب های اخلاقی در جامعه می شود، تاکید کرد: رانت خواری ها، غیبت ها، بد اخلاقی ها، افزایش طلاق ها و مشکلات خانوادگی همه از تبعات غفلت از اخلاق و اخلاقیات در جامعه است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب از ضرورت هاي اسلام است، گفت: عفاف و حجاب براي صيانت از جايگاه زن و نقش آفريني سالم در جايگاه هاي اجتماعي است.

وی همچنین با اعلام اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نيازمند راهبردهاي فرهنگي است، افزود: براي دستيابي به این فرهنگ بايد همه آحاد جامعه و ارگان هاي فرهنگي همياري داشته باشند.

آیت الله امینیان در ادامه ارتقای معرفت ديني را مهمترين عامل پيشگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي دانست و یادآورشد: عمل به آموزه هاي قرآن باعث رفع مشکلات و ناهنجاري هاي اجتماعي و خانوادگي می شود.

کد مطلب 2000937

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