به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم امام جمعه موقت شهرستان سرپل‌ذهاب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و با تأکید بر اینکه همه ما مدیون خون شهدا هستیم، برگزاری یادواره و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را بهترین وسیله برای انتقال فرهنگ شهادت در بین نسل جوان دانست.

حجت السلام کریمی افزود: اگر که ما حقیقتا پیام شهدا را دریافت کرده باشیم لازم است که در هر حال پیام فرهنگی شهدای عزیز را آویزه گوش خود کنیم تا اینکه ان شا الله بتوانیم راه سعادت و سلامت و رستگاری خود را بپیماییم.

گفتنی است؛ اجرای سرود، پخش کلیپ از دوران انقلاب و دفاع مقدس و مداحی از دیگر برنامه های این یادواره معنوی بود.

جلسه هماهنگی یادواره زنان شهیده در سرپل‌ذهاب برگزار شد

جلسه هماهنگی یادواره زنان شهیده با حضورفرمانده بسیج زنان سرپل‌ذهاب و فرماندهان پایگاه های مقاومت و شورای حوزه ها در این شهرستان برگزار شد.

فرمانده بسیج زنان سرپل‌ذهاب در جلسه هماهنگی یادواره زنان شهیده در جمع فرماندهان پایگاه‌های مقاومت ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه زنان شهیده گفت: زنان ما در دوران دفاع مقدس همراه و دوش به دوش با مردان خود افتخار آفریدند و در مقابل کفر ایستادند.

منور رستمی افزود: سهم زنان در دوران دفاع مقدس کمتر از مردان نبود و نشان آن شهادت بیش از 7 هزار زن شهیده در کشور است که از این تعداد بیش از 945 شهیده والا مقام سهم استان کرمانشاه است.

وی تاکید کرد: وظیفه ماست با برگزاری یادواره ها و مراسمات و سرکشی از خانواده شهدا، یاد و خاطره این عزیزان را زنده نگه داریم و همچنین روحیه شهادت طلبی را به نسل جوان انتقال دهیم.

وی در ادامه در خصوص برگزاری یادواره زنان شهیده که 5 اسفند در شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار می‌شود گفت: وظیفه تک تک ماست که با حضور گسترده در این مراسم پیمانی دوباره با شهدا و امام شهدا ببندیم.



