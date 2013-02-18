  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

در بیانیه ای اعلام شد؛

بهبود روز افزون وضع جسمانی جلال طالبانی

بهبود روز افزون وضع جسمانی جلال طالبانی

دفتر رئیس جمهوری عراق از بهبود وضعیت جسمانی جلال طالبانی در اثر تلاش زحمات تیم پزشکی آلمانی وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، دفتر رئیس جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وضع جسمانی جلال طالبانی رو به بهبود است و به خوبی به درمانها و تمرینهایی که تیم پزشکی آلمانی اش تجویز می کنند پاسخ می دهد.

دفتر رئیس جمهوری عراق آورده است : قدرت تحرک طبیعی و تکلم رئیس جمهوری عراق به لطف پروردگار، دعای مردم عراق و زحمات تیم پزشکی در حال بهبودی است.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس عراق در استان کرکوک از ربوده شدن یک فرد مسیحی از سوی گروههای مسلح در جنوب کرکوک خبر دادند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی نیز اعلام کردند یک نظامی در حمله افراد مسلح ناشناس در جنوب موصل کشته شد.

کد مطلب 2000944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها