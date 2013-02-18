بهبود روز افزون وضع جسمانی جلال طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، دفتر رئیس جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وضع جسمانی جلال طالبانی رو به بهبود است و به خوبی به درمانها و تمرینهایی که تیم پزشکی آلمانی اش تجویز می کنند پاسخ می دهد.

دفتر رئیس جمهوری عراق آورده است : قدرت تحرک طبیعی و تکلم رئیس جمهوری عراق به لطف پروردگار، دعای مردم عراق و زحمات تیم پزشکی در حال بهبودی است.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس عراق در استان کرکوک از ربوده شدن یک فرد مسیحی از سوی گروههای مسلح در جنوب کرکوک خبر دادند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی نیز اعلام کردند یک نظامی در حمله افراد مسلح ناشناس در جنوب موصل کشته شد.