تهیه فهرست کالاهای دانش بنیان/ اعلام آیین نامه ارزیابی شرکتها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد صاحبکار خراسانی در حاشیه‌ مراسم امضای تفاهم‌نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، افزود: پیرو این اقدام کارگروهی تحت عنوان ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای آن با دستور رییس جمهور تشکیل شد.

دبیر کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای آن، تدوین معیارهای تشخیص شرکت‌های دانش بنیان را از ظیفه این کارگروه، دانست و اظهار داشت: این کار گروه با برگزاری جلسات متعدد ویرایش اولیه آیین‌نامه تشخیص شرکت‌های دانش بنیان را تهیه کرد.

وی اضافه کرد: این آیین‌نامه پس از نظرخواهی از دستگاه‌های مختلف فعال در این حوزه در چند هفته آینده نهایی و اعلام عمومی خواهد ‌شد.

صاحبکار، یکی از معیارهای آیین‌نامه تشخیص شرکت‌های دانش بنیان را تولید و فروش کالاها و خدمات دانش بنیان ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا فهرست اولیه کالاها و خدمات دانش بنیان با رایزنی با مراجع تخصصی مختلف در کشور شامل وزارتخانه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌های صاحب‌نام و انجمن‌های علمی تهیه شد که طی چند هفته آینده همزمان با اعلام عمومی آیین‌نامه تشخیص شرکت‌های دانش بنیان اعلام می‌شود.

وی یادآور شد: این فهرست که بر مبنای تجربیات جهانی و نظرخواهی از خبرگان حوزه‌های مختلف علمی و فناوری تهیه شده و نیازمند تکمیل است که در بازه‌های زمانی باید روزآمد شود.