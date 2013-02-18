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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

بهاروند خبر داد:

جشنواره عکاسی با موضوع پیشگیری از اعتیاد در لرستان برگزار می شود

جشنواره عکاسی با موضوع پیشگیری از اعتیاد در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برگزاری جشنواره عکاسی با موضوع عکاسی در این استان خبر داد.

ماشاءالله امان الهی بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره عکاسی با موضوع "خانواده و جوانان در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر" در مرکز استان لرستان برگزار می شود.


وی با اشاره به موضوعات برگزاری این جشنواره عکاسی در لرستان بیان داشت: نمایش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاثیر گذار در بروز اعتیاد و همچنین عوامل بازدارنده اعتیاد از جمله موضوعات این جشنواره است.


معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه شرکت در این جشنواره برای همه عکاسان لرستان آزاد است تصریح کرد: هر عکاس مجاز به ارسال 10 عکس سیاه و سفید، رنگی، آنالوگ و یا دیجیتال به صورت "سی دی" "دی وی دی" و با کیفیت حداقل شش مگاپیکسل است.


بهاروند با تاکید بر تکمیل فرم شرکت در جشنواره بیان داشت: همچنین بخش جنبی این جشنواره نیز عکاسی از طریق موبایل است که هر عکاس در این بخش نیز تنها مجاز به ارسال 20 عکس است.پ


وی تصریح کرد: به نفرات اول، دوم و سوم این جشنواره به ترتیب هفت میلیون ریال، پنج میلیون ریال و چهار میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا می شود.


معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان مهلت ارسال آثار را تا 20 اسفندماه سالجاری عنوان کرد و گفت: همچنین نمایشگاه آثار این جشنواره 22 اسفند ماه و اختتامیه آن نیز 27 اسفندماه سالجاری برگزار می شود.
 

کد مطلب 2000948

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