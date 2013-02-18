جشنواره عکاسی با موضوع پیشگیری از اعتیاد در لرستان برگزار می شود

ماشاءالله امان الهی بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره عکاسی با موضوع "خانواده و جوانان در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر" در مرکز استان لرستان برگزار می شود.



وی با اشاره به موضوعات برگزاری این جشنواره عکاسی در لرستان بیان داشت: نمایش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاثیر گذار در بروز اعتیاد و همچنین عوامل بازدارنده اعتیاد از جمله موضوعات این جشنواره است.



معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه شرکت در این جشنواره برای همه عکاسان لرستان آزاد است تصریح کرد: هر عکاس مجاز به ارسال 10 عکس سیاه و سفید، رنگی، آنالوگ و یا دیجیتال به صورت "سی دی" "دی وی دی" و با کیفیت حداقل شش مگاپیکسل است.



بهاروند با تاکید بر تکمیل فرم شرکت در جشنواره بیان داشت: همچنین بخش جنبی این جشنواره نیز عکاسی از طریق موبایل است که هر عکاس در این بخش نیز تنها مجاز به ارسال 20 عکس است.پ



وی تصریح کرد: به نفرات اول، دوم و سوم این جشنواره به ترتیب هفت میلیون ریال، پنج میلیون ریال و چهار میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا می شود.



معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان مهلت ارسال آثار را تا 20 اسفندماه سالجاری عنوان کرد و گفت: همچنین نمایشگاه آثار این جشنواره 22 اسفند ماه و اختتامیه آن نیز 27 اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

