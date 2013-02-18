محکومیت کشتار شیعیان/ هشدار نسبت به ایجاد جنگ فرقه ای در بلاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه این بیانیه تصریح کرده است: فاجعه كشتارشيعيان در عراق و پاكستان به دست تروريست هاي مزدور صهيونيسم و استكبار جهاني دل هر مسلمان وانسان با وجداني را به درد آورد. بدون شك مرتكبان اين جنايت بزرگ و امثال آن از جنایتهایی که در سرزمین های اسلامی دیگر نظیر افغانستان ، سوریه ،بحرین و... رخ می دهد نه شیعه هستند و نه سنی بلکه مزدوران مواجب بگیر دستگاههای جاسوسی استکبار جهانی وصهیونیسم بینالملل هستند و نامهایی نظیر القاعده یا جنگجو وامثال آن جز ماسکی برای پنهان کردن چهره جنایتکاران اصلی نیست.
وی در ادامه این بیانیه یادآور شده است: هدف از این رشته جنایتها برافروختن آتش کینه و دشمنی در بین مسلمین و زمینهسازی برای ایجاد جنگ فرقهای در بلاد اسلامی است . علمای اسلام به خصوص مشایخ الازهر مصر و سایر اصحاب فتوی و منبر و قلم وظیفه دارند تا با محکوم کردن این قبیل جنایتها اذهان عامه مسلمین را نسبت به توطئه خطرناک دشمن بیدار نموده و آنانرا به وحدت و پرهیز از هرگونه تفرقه فرا خوانند.
آیت الله اراکی با بیان اینکه وظیفه حکومتها و دستاندرکاران مسائل امنیتی کشورهای اسلامی، تلاش بیشتر در جهت برقراری امنیت برای همه شهروندان، و کشف و مجازات عاملان این گونه جنایتهاست، تصریح کرده است: وظیفه نخبگان بالاخص اصحاب منبر و قلم و رسانههای نوشتاری و شنیداری و گفتاری پردهبرداری از نقش صهیونیسم و استکبار جهانی و مزدوران منطقهای آنها در این جنایتها وافشای دستهای تبهکاری است که در پشت صحنه به مدیریت وحمایت از این جنایتها پرداخته و مسببین اصلی این توطئه ضد بشری و ضد اسلامیاند.
در پایان این بیانیه آمده است: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن عرض تسلیت به دو ملت بزرگ عراق و پاکستان وبالاخص خانواده های شهدای اخیر حملات تروریستی در این دو کشور ، برای شهدای این دو فاجعه بزرگ وسایر شهدای اسلام از خداوند بزرگ علو درجه مسئلت نموده و برای خانوادهها وبستگان آنان اجر جزیل وصبر جمیل مسئلت مینماید.
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