طرح ویژه کمیسیون شوراها برای تشدید اقدامات نظارتی بر امور اقتصادی

به گزارش مهر وزرای دادگستری و اقتصاد برای پاسخگویی به کمیسیون شوراها در خصوص توجه به تعیین معیشت مردم و عدم نظارت بر قیمت ها در بازار فردا در مجلس حاضر خواهند شد.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر فوق افزود: توجه به معیشت مردم و اقتصاد کشور یکی از دغدغه ها و فرمایشات مقام معظم رهبری است که همواره بر آن تاکید و اخیرا نیز در مبارزه همه جانبه و قاطع با مفاسد اقتصادی تاکید ویژه داشته اند.

رئیس کمیسیون شوراها توجه به وضعیت بازار و مقابله با هرگونه گران فروشی را خواست عمومی مردم دانست و گفت: علیرغم اینکه تحریم ها و مسائل بین المللی فشارهایی را بر مردم وارد ساخته با این وجود عدم اعمال نظارت دقیق و کارآمد در مبارزه با عوامل گران فروشی و احتکار باعث شده عده ای فرصت طلب در این میان از وضعیت حاکم سواستفاده کرده و شرایط زندگی را برای مردم فراهم کنند.

رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به فرمان 8 ماده ای رهبر در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی افزود: این رهنمود رهبر انقلاب که دست مفسدین انقلاب در هر زمینه قطع گردد ؛ نصب العین برنامه های مجلس قرار گرفته است و به فرمان ایشان لبیک می گوییم.

خجسته از طرحی ویژه در راستای تشدید اقدامات نظارتی مجلس و امور اقتصادی و سایر امور کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.