هشتمین همایش منطقه ای آموزشی و توجیهی انتخابات در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورجعفری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این همایش دو روزه با حضور معاونین سیاسی و امنیتی، مدیران کل سیاسی استانداری ها، فرمانداران و بخشداران مرکزی استان های کردستان، ایلام و کرمانشاه در سنندج برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش منطقه ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دوم و سوم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور و سیدمحمدعلی پور موسوی مدیر كل سیاسی وزارت كشور نیز حضور خواهند داشت.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان برنامه ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات سالم، اطلاع رسانی قوانین انتخابات برای مجریان و دست اندرکاران، تبیین و اطلاع رسانی اصول و سیاست های وزارت کشور در انتخابات و تدوین برنامه های عملیاتی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده را مهمترین محورهای همایش عنوان کرد.

پورجعفری، آیین افتتاحیه همایش، کارگاه های توجیهی و تخصصی برای مجریان انتخابات، برگزاری جلسات اتاق فکر و نشست مطبوعاتی در سطح استان برای مسئولین کشوری را مهمترین برنامه های این دو روز همایش عنوان کرد.

وی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی و شهر و روستا را یکی از مهمترین برنامه های وزارت کشور خواند و برهمکاری و همراهی همه دستگاه های اجرایی با وزارت کشور در تحقق این مهم در سال آینده تاکید کرد.