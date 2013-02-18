گفتمان های دینی با رویکرد حل چالش های منطقه ای در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر دوشنبه در نشستی با موضوع گفتمان‌دینی گفت: گفتمان دینی برای هر گروه مخاطب همچون جوانان، بانوان و دیگر گروه ها به صورت خاص برنامه ریزی شده است که در این برنامه ریزی اصول سندهای بالادستی مورد توجه است.

حجت الاسلام عرب پور چالش ها و مشکلات اساسی جامعه استان کرمان را مورد توجه در گفتمان های دینی عنوان کرد و افزود: چالش های استان کرمان همچون بحث مواد مخدر و دیگر مسائل که در شورای فرهنگ عمومی مطرح می شود در اولویت کارها و برنامه هاست.

وی همچنین با اشاره به کمک های مالی به مدارس صدرا در استان کرمان تصریح کرد: در سال گذشته متوسط 20 میلیون تومان برای تجهیز مدارس صدرا کمک شده است ولی متاسفانه این مقدار در سال جدید به دلیل کاهش اعتبارات کاهش یافته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان در پایان یادآور شد: هشت حوزه مدارس دینی در استان کرمان داریم که دارای اهمیت خاصی هستند.