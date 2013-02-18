مدیریت عرضه و تقاضا در بازار/ تلاش برای کاهش مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور ظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا تاثیر زیادی در افزایش میزان رضایتمندی مردم دارد و باید این نمایشگاه با کیفیت بالایی برگزار شوند تا مردم بتوانند استفاده بیشتری از آنها ببرند.
وی برگزاری این نمایشگاهها را فرصت مناسبی برای افزایش قدرت انتخاب مردم در خریدها دانست و تصریح کرد: انتظار داریم با تلاش فرمانداران و مسئولان در سطح شهرستانها نیز شاهد برگزاری مطلوب نمایشگاههای بهاره باشیم.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم نظارت مسئولان بر کیفیت اجناس و قیمت کالاهای ارائه شده در این نمایشگاهها، افزود: باید تلاش شود تا مدیریت مناسبی بر روی این نمایشگاهها صورت بگیرد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم قیمت مناسب و معنادار کالاهای قابل عرضه در نمایشگاههای بهاره در مقایسه با قیمتهای بازار، ادامه داد: نباید قیمتها در شهرستانی با شهرستان دیگر متفاوت باشد که موجب نارضایتی مردم شود.
عوضپور خرید کالا را به عنوان یکی از دغدغههای مهم مردم عنوان کرد و بیان داشت: برای ساماندهی بازار مسئولیت قانونی، اجرایی و اخلاقی داریم و لازم است از همه ظرفیتهای استان در این راستا کمک بگیریم.
وی با بیان اینکه حل همه مشکلات مردم نیازمند زمان است، افزود: باید با اتخاذ تدابیر مناسب عرضه و تقاضا را در بازار مدیریت کنیم و از این طریق مشکلات مردم را کاهش دهیم.
نمایشگاه بهاره در همه شهرها برگزار شود
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری بوشهر نیز در این نشست با تاکید بر لزوم برگزاری هماهنگ و همسوی نمایشگاههای عرضه کالای بهاره در سطح استان، اظهار داشت: نمایشگاههای عرضه کالای بهاره باید با مدیریت واحد، هماهنگ و همسو و عرضه بهترین کالاها با قیمتهای مناسب و قابل قبول برپا شود.
عباس تبرکی تصریح کرد: مسئولان مرتبط و متولی در این رابطه باید از یک سیاست همسو پیروی کنند و فرمانداران با نظارت مستمر و ویژه، امور را در این زمینه ساماندهی و سیاستگذاری کنند.
تبرکی یادآور شد: با تشکیل جلسات مستمر ستاد تنظیم بازار، برای چگونگی توزیع برنج و مرغ تدابیری اندیشیده شده و اقداماتی نیز انجام شده که مثمر ثمر نیز بود.
وی عنوان کرد: در گذشته نمایشگاههای عرضه کالای بهاره فقط در چند شهر استان برگزار میشد اما امسال باید این نمایشگاهها در همه شهرها و شهرستانها برگزار شود.
تبرکی اظهار داشت: سیاست امسال ما در استان این است که به منظور تنظیم بازار، نمایشگاههای عرضه کالا در همه شهرستانها و در یک تاریخ مشخص برگزار شود و باتوجه به اهمیت موضوع، استاندار نیز این مسئله را ابلاغ کرده و با جدیت پیگیر موضوع است که باید در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: امسال باتوجه به شرایط اقتصادی و تأکید استاندار و پیگیری ایشان، نمایشگاههای بهاره باید با مدیریت ویژه برگزار شود و کالاهایی که در این نمایشگاهها عرضه میشود باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
وی ادامه داد: باید با برگزاری مطلوب نمایشگاه بهاره این ذهنیت که کالاهایی با کیفیت پایین و تنوع کم در این نمایشگاهها عرضه میشود، از بین برود.
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