ترویج کتابخوانی سبب رشد دینی و اعتقادی نسل جوان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر دوشنبه در نشست توسعه كتابخانه های عمومی شهرستان مانه و سملقان، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دانست و افزود: ترویج کتابخوانی علاوه بر اینکه سبب ارتقای علمی و آگاهی افراد می شود، باعث می شود تا زمینه های دینی و اعتقادی نسل جوان نیز در جامعه رشد بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: رشد و پیشرفت جوامع بشری در حوزه های مختلف نیز مرهون مطالعه و علم آموزی بوده و در واقع اساس پیشرفت بشر بر مبنای مطالعه و تلاش برای یادگیری است.

هاشمی در ادامه با تاکید بر جذب بیش از پیش نسل جوان به کتابخانه ها و کانون های فرهنگی هنری، اضافه کرد: با جذب جوانان به این مراکز حس اعتماد به نفس و خودباوری آنها تقویت شده و برای پذیرش مسئولیت در جامعه اسلامی آماده می شوند.

مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان شمالی نیز در این نشست با تاکید بر توسعه کتابخانه ها در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، عنوان کرد: توسعه سخت افزاری کتابخانه ها در روستاها و مناطق محروم سبب شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان روستایی شده و این مسئله در نهایت زمینه ساز رشد و توسعه آن مناطق خواهد شد.

علی رحیمی با اشاره به تلاش های فرمانداری شهرستان مانه و سملقان در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این شهرستان، اظهار داشت: از سال 90 تاكنون 300 هزار جلد كتاب در این شهرستان به امانت گرفته شده كه این مسئله از رشد 67 درصدی مطالعه در این شهرستان حکایت می کند.

وی اضافه کرد: در بخش سخت افزاری نیز علاوه بر استخدام پنج نیرو در کتابخانه های عمومی این شهرستان که به زودی انجام خواهد شد، 10 کتابخانه سیار روستایی نیز در شهرستان مانه و سملقان راه اندازی می شود.