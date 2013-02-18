نخستين كارگروه پژوهش هنر در اردبيل تشكيل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد اسحاقي عصر دوشنبه در مراسم راه اندازی این کارگروه با بيان اينكه تاکنون به مقوله پژوهش توجه جدي نشده است، عنوان كرد: نيازسنجي پژوهشي در سطح منطقه و استان از اصلي ترين اهداف اين كارگروه است.

وي هسته اصلي اين كارگروه را متشكل از نخبگان رشته هاي مختلف فرهنگي و هنري سطح استان دانست و افزود: اين كارگروه در نظر دارد در مسير حركت خود به فراخور نياز پژوهشگران و فعالان عرصه هاي هنري استان، مسوولان و مديران دستگاههاي فرهنگي استان را به عضويت خود درآورد.

اسحاقي تدوين افق فعاليت و برنامه هاي اين كارگروه با موضوع هاي اهميت هنر در خانواده، هدفمندي پژوهش، رعايت قانون كپي رايت در پژوهش ها، جلوگيري از موازي كاري نهادها، تجميع برنامه هاي پژوهش را از مهمترین مباحث این کارگروه برشمرد.

وی كيفي سازي و تاثيرگذاري آثار توليدي را از اهداف ایجاد این کارگروه برشمرد و تاکید کرد: هدف اصلي اين كارگروه عملياتي كردن ايده هاي پژوهشي در بخش هاي مختلف هنر و ادبيات است.

مسئول واحد پژوهش حوزه هنري استان با ابرازخرسندي از تشكيل نخستين جلسه كارگروه پژوهشي استان، آينده روشني را براي اين كارگروه ترسيم كرد.