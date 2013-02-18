استفاده از همه امکانات نیروی انتظامی برای برقراري نظم و امنيت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر دوشنبه در فرماندهي انتظامي لرستان با بيان اينكه شناسايي عوامل جرم و تلاش برای از بين بردن این عوامل زمینه ساز پيشگيري از وقوع جرم مي شود.

وی همچنین بر تعامل گسترده نیروی انتظامی با دستگاه قضايي و استفاده از ظرفيت هاي سازمانها برای كاهش جرايم و پيشبرد اهداف تاكيد كرد و بیان داشت: این امر تاثیر زیادی بر روی كاهش جرايم و پيشبرد اهداف نیروی انتظامی دارد.

جانشين فرماندهي نيروي انتظامي با بيان اينكه ما در مقابل مردم مسئول هستيم و بايد به حق الناس توجه ويژه اي داشته باشيم، گفت: تمام تلاش ها بايد در راستای رضايتمندي مردم باشد و در ارائه عملکردها نیز باید صداقت سر لوحه كار قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اجراي طرح های انتظامی و رزمايش ها در راستای كاهش جرايم و پيشگيري از وقوع جرم، تصريح كرد: اجراي طرح ها بايد به گونه اي باشد كه مردم نتيجه آن را به خوبي لمس كنند.

اين مقام ارشد انتظامي کشور با اشاره به نقش بسط و تعامل با دستگاه ها، نهاد ها و به خصوص نمايندگان مجلس برای رسيدن به اهداف، بر تلاش بیشتر برای تقویت اقدامات و اجراي طرح هاي مختلف به منظور كاهش جرايم تاكيد كرد.

جانشين فرماندهي نيروي انتظامي كشور با تاكيد بر ضرورت توجه به توانمندي هاي كاركنان تصريح كرد: همچنین باید در راستای تقويت حس خودباوري كاركنان نيز تلاش شود.

وي برنامه ريزي مناسب با استفاده از امكانات موجود در راستاي برقراري نظم و امنيت انتخابات را ضروري بر شمرد و بیان داشت: اميد است كه با برنامه ريزي هاي مناسب همچون سالهای گذشته شاهد برگزاري انتخابات همراه با نظم و امنيت مطلوب باشيم.

اين مقام ارشد انتظامي كشور با اشاره به ضرورت تغيير و تحول عمراني در استان لرستان در بحث ساختمان ها و اماكن انتظامي گفت: اين موضوع بايد به طور جدی پيگيري شود.

وي با بيان اينكه افزايش اعتبارات عملياتي بر اساس كاركردها در اختيار فرماندهان استان ها قرار مي گيرد، گفت: اعتبارات فرماندهي انتظامي استان لرستان بدون تعديل واگذار خواهد شد.

