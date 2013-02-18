کنگره سرداران، امیران و 9400 شهید در استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته دانشجویی کنگره سرداران، امیران و 9400 شهید والامقام استان کرمانشاه در محل دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

مراد عزیزی مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه، به عنوان دبیر کنگره به تشریح برنامه های کمیته دانشجویی ستاد کنگره پرداخت.

در ادامه مهدی خدایی، رییس دانشگاه رازی کرمانشاه و رئیس کمیته دانشجویی نیز وظایف دانشگاه‌های استان در راستای برگزاری کنگره سرداران، امیران و 9400 شهید والامقام استان را در بخش دانشجویی تشریح کرد.

لازم به ذکر است، کنگره سرداران، امیران و 9400 شهید والامقام استان کرمانشاه در بخش دانشجویی از فروردین ماه سال 1392 در کلیه دانشگاه آغاز به‌کار می‌کند و مراسم اختتامیه آن همزمان با اجلاسیه کنگره در شهریور ماه سال 1393 برگزار می شود.



جلسه شورای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کرمانشاه برگزار شد

جلسه شورای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کرمانشاه باحضور اعضای این شورا در محل سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه برگزار شد.

مراد عزیزی، مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان با تقدیر از عملکرد بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان برنامه های سه ماهه چهارم سال 91 را تشریح کرد.

برگزاری جشنواره افسران جنگ نرم و اجرای اردوی راهیان نور دانشجویی از برنامه هایی ارائه شده در این جلسه بود که تصمیم گیری لازم جهت برگزاری کیفی آن ها صورت گرفت.

هنرمند بسیجی سرپل‌ذهابی تجلیل شد

هنرمند بسیجی سرپل‌ذهابی توسط کانون هنرمندان ناحیه مقاومت سرپل‌ذهاب تجلیل شد.

مسئول بسیج هنرمندان ناحیه سرپل‌ذهاب گفت: طی مراسمی از فواد مرادی هنرمند سرپل‌ذهابی که در زمینه نقاشی فعالیت دارد تجلیل به عمل آمد.

علی اکبر رضایی افزود: این هنرمند بسیجی با برپایی نمایشگاه تابلو نقاشی به مناسبت ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اداره ارشاد اسلامی فعالیت گسترده‌ای داشته است که توسط کانون هنرمندان ناحیه مقاومت سرپل‌ذهاب مورد تجلیل قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین در جشنواره شجره طیبه و ظهور و فجر انقلاب فرحناز حسینی از اعضای کانون بسیج هنرمندان شهرستان سرپل ذهاب رتبه برتر را به خود اختصاص داد.

