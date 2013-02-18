به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملایی ظهر امروز در کارگروه کشاورزی این شهرستان افزود: توسعه بخش کشاورزی و حمایت از این بخش مهم اقتصادی، اساس ایجاد اشتغال مولد و پایدار است.

وی اظهارداشت: توجه بیشتر به کشاورزی و حمایت از این بخش، تولیدات ملی را افزایش و کار و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی گفت: رونق بخش کشاورزی موجب تحقق تولیدات داخلی و حمایت از کار و سرمایه های ایرانی خواهد بود و از سوی دیگر کشاورزی از شاخص های مهم خودکفایی و توسعه کشور است و نیازهای اساسی اقشار جامعه هم از طریق تولیدات کشاورزی تامین می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش کیفی محصول از مهمترین عوامل افزایش درآمد روستایی است، یادآورشد: اگر عمق کاشت، زمان برداشت، نحوه برداشت به صورت مناسب توسط ادوات کشاورزی در مورد محصول صورت گیرد بازدهی به مقدار بسیار زیاد افزایش می یابد.