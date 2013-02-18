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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

ملایی مطرح کرد:

اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی باعث شکوفایی اقتصاد می شود

اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی باعث شکوفایی اقتصاد می شود

انزلی - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر انزلی گفت: اجرای طرح‌ های توسعه کشاورزی باعث شکوفایی اقتصاد، تولید و ایجاد اشتغال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملایی ظهر امروز در کارگروه کشاورزی این شهرستان افزود: توسعه بخش کشاورزی و حمایت از این بخش مهم اقتصادی، اساس ایجاد اشتغال مولد و پایدار است.

وی اظهارداشت:  توجه بیشتر به کشاورزی و حمایت از این بخش، تولیدات ملی را افزایش و کار و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی گفت: رونق بخش کشاورزی موجب تحقق تولیدات داخلی و حمایت از کار و سرمایه های ایرانی خواهد بود و از سوی دیگر کشاورزی از شاخص های مهم خودکفایی و توسعه کشور است و نیازهای اساسی اقشار جامعه هم از طریق تولیدات کشاورزی تامین می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش کیفی محصول از مهمترین عوامل افزایش درآمد روستایی است، یادآورشد: اگر عمق کاشت، زمان برداشت، نحوه برداشت به صورت مناسب توسط ادوات کشاورزی در مورد محصول صورت گیرد بازدهی به مقدار بسیار زیاد افزایش می یابد.

کد مطلب 2000979

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