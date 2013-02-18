جان باختن 246 نفر در حوادث رانندگی استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر، در 9 ماهه امسال، 246 نفر در حوادث رانندگی استان بوشهر جان خود را از دست داده‌اند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 285 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 13.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از مجموع تلفات حوادث رانندگی نه‌ماهه امسال در استان بوشهر 215 نفر مرد و 31 نفر زن بودند.بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 156 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 59 مورد در تصادفات درون شهری، 28 مورد در جاده‌های روستایی و سه مورد نامعلوم گزارش شده است.

در حوادث رانندگی 9 ماهه امسال سه هزار و 279 نفر (دو هزار و 494 مرد و 785 زن) مصدوم شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.1 درصد افزایش یافته است.همچنین در آذر ماه امسال 25 نفر (21 مرد و چهار زن) جان خود را در تصادفات از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 34.2 درصد کاهش یافته است.

مشارکت 12هزار مخاطب جوان در جلسات گفتمان ديني تبليغات اسلامي دشتستان

مسئول فرهنگي اداره تبليغات اسلامي دشتستان اظهار داشت: به همت امور فرهنگي و هيئات مذهبي وابسته به تبليغات اسلامي دشتستان در دهه فجر 91، 20 جلسه گفتمان ديني در مدارس، مساجد و حسينيه‌هاي شهرستان با حضور روحانيون و استاتيد دانشگاه برگزار شد.

امرالله حسن پور در ادامه با اشاره به استقبال مخاطبان از اين گفتمان‌ها گفت: با بررسي فرم‌هاي پرسشنامه‌اي در جلسات گفتمان 12هزار نفر از مباحث مطرح شده در موضوعات مختلف استفاده کرده‌اند.

حسن پور ادامه داد: استفاده از تجربيات مبلغين و مبلغات بومي، مشارکت اساتيد برجسته دانشگاه‌هاي آزاد، پيام نور و مسئولان فرهنگي دانشکده کشاورزي شهرستان از نکات بارز اين گفتمان‌ها بود.

هفتمين مراسم تکريم از چهره هاي قرآني کشور برگزار شد

هفتمين مراسم تكريم چهره‌هاي قرآني كشور به منظور تجليل از 33 چهره قرآني شامل؛ پيشكسوتان قرآني، برگزيدگان مسابقه بين‌المللي قرآن كريم، اساتيد و حافظان قرآن کريم با حضور جامعه قرآني شهرستان دشتي و جواد احمدي منفرد، کارشناس قرآني اداره تبليغات اسلامي شهرستان دشتي برگزار شد.

در اين مراسم كه به همت سازمان دارالقرآن‌الكريم برگزار شد از 33 نفر از چهره‌هاي قرآني كشور تجليل به عمل آمد که از استان بوشهر علي ولي زاده مورد تقدير قرار گرفت.

در اين مراسم رضا نجفي، مدير دارالقرآن الکريم اداره کل تبليغات اسلامي استان بوشهر، حجت الاسلام نعمت الله عظيمي فر مسئول امور فرهنگي اداره، جواد احمدي منفرد، احمد زارعي رئيس هيئت مديره اتحاديه قرآني استان بوشهر و ساير کارشناسان قرآني و منتخبي از جامعه قرآني شهرستان دشتي حضور داشتند.

تجلیل از برگزیدگان مسابقه انشاءنویسی و نقاشی با موضوع ارتقای امنیت اجتماعی

غلامرضا خضری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر در آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقه انشاءنویسی و نقاشی با موضوع ارتقای امنیت اجتماعی گفت: امسال مسابقه انشاءنویسی و نقاشی در مقطع ابتدایی پایه پنجم و ششم برگزار شد که امروز از 22 نفر برگزیدگان این مسابقه تجلیل شد.

وی با اشاره به اینکه در مرکز شهرستان‌ها دو مدرسه و در شهر بوشهر سه مدرسه مسابقه نقاشی و انشاءنویسی برگزار شد، گفت: در مرکز استان بوشهر 450 نفر از دانش‌آموزان در این مسابقه شرکت کردند که 22 نفر از آنان حائز رتبه برتر شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر موضوع انشاءنویسی و نقاشی را تشریح کرد و افزود: نقش دانش‌آموزان در تامین نظم و امنیت اجتماعی، پلیس دوست خوب بچه‌ها، اگر یک روز پلیس شوند و سرمایه اجتماعی اساس اقتدار ما موضوعات این مسابقه بود که با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان روبرو شد.

امور گمرکی پارس 2 (کنگان) راه‌اندازی شد

سرپرست امورگمرکی و ترخیص کالای سازمان منطقه ویژه پارس گفت:با هدف تسهیل در ورود و خروج کالا در پایتخت انرژی کشور و کمک به توسعه و تکمیل فازها و پروژه‌های پارس جنوبی با موافقت مدیرعامل سازمان، امورگمرکی و ترخیص کالا پارس 2 (کنگان) راه‌اندازی شد.

اسماعیل احمدی افزود: از آنجایی که بسیاری از پروژه‌ها و فازهای مهم صنعت بالنده نفت کشور در محدود منطقه پارس 2(کنگان) در حال اجراست و با توجه به ضرورت‌های موجود و به‌منظور تسریع در انجام فعالیت‌های گمرکی و کالا، امور گمرکی و ترخیص کالا پارس 2 راه‌اندازی شده که امیدواریم بتواند در کمک به پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و صنعت نفت در منطقه ویژه پارس موثر باشد.

وی افزود: مجموعه مدیریت امور گمرکی و ترخیص کالا با ساماندهی نیروهای فعال و توانمند تمام توان و تلاش خود را در راستای تامین زیرساخت‌های لازم به‌منظور خدمت دهی به فعالان اقتصادی و انرژی کشور در عظیم‌ترین منطقه گاز و انرژی دنیا به‌کار گرفته است.

جمع‌آوری 2.5 میلیارد ریال زکات در شهرستان جم

رئیس کمیته امداد امام خمینی جم از جمع‌آوری بیش از 2.5 میلیارد ریال زکات توسط کمیته امداد این شهرستان خبر داد و ادامه داد: تبلیغات مناسب شورای زکات منجر به این شده است که زکات در این شهرستان فرهنگ‌سازی شود و مردم امسال بسیار از این امر استقبال کنند.

انیژپورافزود: از ابتدای سال تاکنون 2 میلیارد و 570 میلیون و 270 هزار ریال زکات توسط مردم پرداخت شده که عمده آن محصولات خرما بوده است.مردم این شهرستان زکات خود را در راستای کمک به نیازمندان و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه پرداخت کرده‌اند و امید می‌رود سالانه این کمک‌ها رشد صعودی داشته باشد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان جم همچنین از شرکت دانشجویان زیر‌پوشش در کارگاه آموزشی ایدز و اعتیاد کمیته امداد جم خبر داد. در راستای آگاهی‌بخشی از بیماری ایدز و پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری کارگاه آموزشی ایدز و اعتیاد در کمیته امداد شهرستان جم برگزار شد.