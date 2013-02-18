شکست خانگی پتروشیمی کار را به دیدار سوم کشاند/ صعود فولاد و شهرداری گرگان و حذف همیاری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای برگشت مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در بندر امام تیم پتروشیمی که قهرمان رقابت‌های دوره‌ای شد در مصاف با البدر بندر کنگ با دو اختلاف متحمل شکست شد. این در حالی است که فولاد ماهان، یکی از جدی‌ترین رقیبان این تیم در کسب عنوان قهرمانی موفق شد در حضور تماشاگرانش صنایع پتروشیمی را شکست دهد.

همیاری زنجان که در دیدار رفت برابر شهردرای گرگان متحمل شکست شده بود امروز میزبانی تعیین کننده‌ای برابر شهرداری گرگان داشت اما بر خلاف انتظارات نتوانست از امتیاز میزبانی خود استفاده کند. نتیجه این دیدارها به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام 95 - البدر بندر کنگ 97

* فولاد ماهان اصفهان 96 - صنایع پتروشیمی 74

* همیاری زنجان 74 - شهرداری گرگان 77

مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. بدین ترتیب تیم فولادماهان که در دیدار رفت موفق به شکست صنایع پتروشیمی شده بود با کسب پیروزی در دیدار امروز و برتری در مجموع دو دیدار راهی مرحله نیمه نهایی شد اما پتروشیمی که در دیدار رفت البدر بندر کنگ را از پیش رو برداشته بود به خاطر واگذاری دور از انتظار نتیجه دیدار امروز برابر این تیم، کار خود را به دیدار سوم کشاند.

پتروشیمی در حالی مقابل البدر بندر کنگ تن به شکست داد که در مجموع دیدارهای مرحله رفت و برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تنها در یک بازی متحمل باخت شده بود.

پیش از دیدار تیم‌های پتروشیمی بندرامام برابر البدر بندر کنگ و فولاد ماهان مقابل صنایع پتروشیمی، تیم مهرام نیز در مصاف با دانشگاه آزاد به برتری دست یافت و با توجه به پیروزی در دیدار رفت به عنوان نخستین تیم راهی مرحله پلی‌آف شد.

دیدار سوم تیم‌های پتروشیمی بندرامام و البدر بندر کنگ برای تعیین چهارمین تیم راه‌یافته به مرحله پلی‌آف روز پنجشنبه در بندرامام برگزار می‌شود.