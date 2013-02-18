همیاری شهرداری های زنجان در خانه به تیم گرگان باخت/ تنش در بازی

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین بازی مرحله پلی آف رقابت های لیگ برتر بسکتبال تیم همیاری شهرداری‌های زنجان عصر روز دوشنبه در سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب شهر زنجان به دیدار تیم شهرداری های گرگان رفت و با نتیجه 74- 77 بازی را به حریف خود واگذار کرد.

در این دیدار حساس که شاگردان فرزاد کوهیان از تشویق بیش از 6 هزار نفر تماشاگر زنجانی سود می بردند توانستند کوارتر نخست را با نتیجه 27-20 به سود خود به پایان برسانند.

تیم همیاری شهرداری های زنجان در حالی کوارتر دوم را در مقابل شاگردانش اسدالله کبیر آغاز کرد که امید می‌رفت بازیکنان زنجان در این نیمه بازی خوبی از خود به نمایش بگذارند، هر چند تیم زنجان در این کوارتر نیست بازی قابل قبولی از خود به نمایش نگذاشت و باز هم کوارتر دوم را با اختلاف 21-20 به حریف گرگانی خود واگذار کرد. هر چند عدم حضور آلن داودیان بازیکن ملی پوش و کلیدی تیم همیاری مشکلاتی را برای این تیم ایجاد کرده بود، ولی فرزاد کوهیان تیم خود را برای یک بازی تهاجمی به میدان آورد و توانست با نتیجه 18-16 حریف خود را در این کوارتر نیز مغلوب کند.

کوارتر چهارم در حالی آغاز شد که تماشاگران پرشور زنجانی تیم همیاری شهرداری ها را با تمام توان تشویق می کردند ولی استرس و نبود تجربه کافی در بین بازیکنان و کادر فنی تیم همیاری شهرداری های زنجان باعث شد که تیم شهرداری گرگان بتواند نبض بازی را در کوارتر چهارم بدست بگیرد و چهار ثانیه مانده به پایان بازی با نتیجه 77-47 تیم زنجان مغلوب شهرداری گرگان شد.

هر چند نمی توان ازبرخی اقدامات در حاشیه بازی که موجب عصبانیت تماشاگران زنجانی شد به راحتی عبور کرد اما در چهار ثانیه مانده به پایان بازی نیز تماشاگران معترض زنجانی به نحوه قضاوت داوران بازی و عملکرد بازیکنان معترض بودند و با شکستن صندلی های سالن آنها را به وسط زمین پرتاب کرده و سایر اشیاء را نیز داخل زمین انداختند.

ممانعت از حضور بانوان تماشاگر را می توان از حاشیه های این بازی دانست، بانوان تماشاگر زنجانی که در کلیه بازیهای تیم همیاری در سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب حضور داشتند در این بازی به دلایل نامعلوم از ورود به سالن منع شدند به گونه ای که تلاش های استاندار زنجان، مدیرکل امور بانوان و برخی مسئولان استان نتوانست کاری از پیش ببرد. و بانوان تماشاگر زنجان در پشت درهای بسته مانند.

یادآور می شود تیم همیاری های شهرداری زنجان در آغاز فصل وعده قهرمانی بسته شده بود و 2.5 میلیارد تومان برای این تیم هزینه شده بود.