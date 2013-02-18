فعالیت کانون های تبلیغاتی بدون مجوز در استان البرز متوقف می شود/ تشکیل بانک اطلاعاتی تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر،رضا عسگری عصر دوشنبه در گردهمایی بزرگ کانون ها و شرکت های تبلیغاتی استان البرز که در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تشکیل شده بود با اشاره به نحوه شکل گیری انجمن کانونهای تبلیغاتی در استان البرز گفت: انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی در تیرماه سالجاری به همت اداره کل فرهنگ و ارساد البرز شکل گرفت و اساسنامه آن تدوین گردید.

وی با اشاره به فعالیت های این انجمن افزود: بررسی کارشناسی و به رای گذاشتن آرم و لوگوهای تبلیغاتی، برگزاری جلسات هیئت مدیره، رایزنی و برقراری ارتباط با مجریان تبلیغاتی استان، برپایی گردهمایی های شرکت های تبلیغاتی و..از جمله فعالیت های این انجمن خواهد بود.

تشریح اهداف انجمن تبلیغاتی استان

رییس هیئت مدیره کانونهای تبلیغاتی البرز در ادامه به تشریح اولویت های این انجمن پرداخت و ادامه داد: تهیه لیست کانونهای فعال و ارجاع به استانداری، عدم ورود سرمایه گذاران ناکارشناس و بدون تخصص در حوزه تبلیغات، ارتباط با ادارات استانی و سوق دادن اعضا به دستگاه های اجرایی استان، تشکیل صندوق حمایت کانونهای تبلیغاتی و ارائه تسهیلات، برگزاری مسابقات تخصصی و ایجاد رقابت به منظور ارتقاء سطح حرفه ای کارها، برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه ها و سیمنارهای استانی، بیمه کانونها و.. از جمله برنامه ها و اولویت های کاری این انجمن خواهد بود.

توقف کانون های تبلیغاتی بدون مجوز در البرز

وی افزود: شناسایی کانون ها و واحدهای بدون مجوز در استان مهمترین اولویت کاری این انجمن است.

عسگری بیان کرد: بر همین اساس با شناسایی واحدهای غیر مجاز توسط انجمن کانونهای تبلیغاتی، واحدهای بدون مجوز از سوی ارشاد و اتحادیه چاپ و نشر متوقف می شوند.

وی در بخش دیگری برپایی گردهمایی اعضای کانون های تبلیغاتی استان را آشنایی با اهداف و رویکردهای این انجمن و در میان گذاشتن مطالبات اعضا ذکر کرد و گفت: این مرجع قانونی نیازهای اعضای کانونهای تبلیغاتی را از دستگاههای مرتبط پیگیری خواهد کرد.

عسگری بیان کرد: اعضای کانونهای تبلیغاتی استان با مطرح ساختن مسائل و مشکلات در جلسات هیئت مدیره به توسعه فعالیت های تبلیغاتی کمک شایانی خواهند داشت.

این مسئول افزود: حمایت و دفاع از حقوق صنفی و حرفه اعضا و ساماندهی وضعیت فعالیت اعضا کانونهای تبلیغاتی استان البرز با تشکیل بانک اطلاعاتی از جمله اهداف کلیدی شکل گیری این انجمن بوده است.