الحاق مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق غرب به دانشگاه صنعتي كرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمي با ارسال نامه اي به نامجو وزير نيرو خواستار جلوگيري از انحلال مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق غرب و الحاق آن به دانشگاه صنعتي كرمانشاه شد.

هاشمي با بيان اينكه توسعه فضاهاي آموزشي و تربيتي بايستي از اهداف اساسي و راهبردي مسؤلين فرهنگي جامعه باشد،گفت: بي شك توسعه علم و پژوهش و پويايي فكري هر جامعه اي در گرو لزوم توجه بيش از پيش به راهبردهاي انساني در آن جامعه است.

وي افزود:خوشبختانه با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران ،سير توسعه و بالندگي مراكز آموزش عالي در كشور به سمت نگرشي علمي و اثر گذار در جهان تبديل شده است بنابراين اميدواريم با توفيقات مستدام و روز افزون نظام مقدس جمهوري اسلامي و پيروي از فرامين رهگشاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) هر روز قله هاي بيشتري از علم و دانش براي ملت بزرگ ايران فتح گردد.

استاندار كرمانشاه:ايام نوروز فرصتي مناسب براي نشان دادن ظرفيت هاي بالقوه استان است

استاندار كرمانشاه در جلسه ستاد تسهيلات دائمي سفر هاي نوروزي سال92 ،گفت: ايام نوروز امسال فرصتي مناسب و شاخص براي به نمايش گذاشتن ظرفيت هاي بالقوه استان است.

دومين جلسه ستاد تسهيلات دائمي سفرهاي نوروزي سال92 ظهر دوشنبه به رياست دادوش هاشمي استاندار و با حضور اعضاء ذيربط در محل سالن شهداي دولت استانداري کرمانشاه بر گزار شد.

هاشمي در ابتداي اين نشست با اشاره به موقعيت طبيعي بسيار زيباي استان كرمانشاه گفت:وجود جاذبه هاي طبيعي و همچنين آب و هواي مساعد چهار فصل باعث شده كه هر ساله در ايام باستاني نوروز خاك استان كرمانشاه پذيراي ميهماناني از هموطنانمان در سراسر كشور باشد.

وي با اشاره به اينكه تمامي تمهيدات و برنامه ريزي هاي لازم براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي در دست اقدام و اجرا است،خاطر نشان كرد: انشاءالله با هماهنگي هاي بعمل آمده ،نوروز 92 براي خود مردم استان و همچنين ميهمانان ديگر از استان هاي كشور نوروزي متفاوت تر از سال هاي گذشته خواهد بود..

هاشمي همچنين خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي استان،تصريح كرد:علاوه بر اينكه خود مردم نيز بايد در نشاط و شادبي ايام نوروز دخيل باشند در عين حال تدبير مديريتي مسؤلين نيز بايد در راستاي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به مسافرين نوروزي باشد.

وي در ادامه سخنان خود ضمن بر شمردن اقدامات رفاهي كه بايستي در ايام نوروز مهيا شود،يادآور شد: پروژه هاي عمراني نيمه تمام تا فرصت باقي مانده به ايام پاياني سال قطعا بايستي تكميل و به بهره برداري برسند.

در ادامه اين نشست مديركل ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي استان و همچنين شهردار كرمانشاه نيز از برنامه ها و كارهاي دردست اقدام جهت ارائه خدمات در ايام نوروز به ميهمانان به ارائه گزارش پرداختند.

همچنين در پايان اين نشست سردار كشوري فرماندهي انتظامي استان در راستاي برقراري امنيت و آرامش به ايراد سخنراني و ارائه گزارش پرداخت.

جلسه احياءامربه معروف و نهي از منكر برگزار شد

جلسه احياي امربه معروف و نهي منكر استان با حضور مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان در محل سالن جلسات استانداري برگزارشد.

مدير كل منابع انساني استانداري كه مسول آموزش احياء امربه معروف و نهي از منكر دستگاه هاي اجرايي استان را نيز بر عهده دارد، در اين جلسه گفت: تاكنون در راستاي احياي اين فريضه مهم برنامه هاي خوبي براي اجراي در دستگاه هاي دولتي تدوين كرده ايم كه در ادارات استان اجرا خواهند شد.

معارف فلاحي افزود: ارائه برنامه هاي آموزشي براي تشريح و تبيين اين موضوع بسيار مهم و از اثربخشي مناسبي برخوردار خواهد بود.

در ادامه اين جلسه مديران دستگاه هاي اجرايي حاضر در جلسه به ارائه عملكردهاي خود در خصوص احياي فريضه امربه معروف و نهي از منكر در ادارات پرداختند.

