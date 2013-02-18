آماده سازی 3710 کلاس درس مازندران برای اسکان فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد اسکان فرهنگیان مازندران افزود: در سال گذشته 44 مدرسه با 259 كلاس جهت رزرواسيون آماده شده كه در نوروز امسال در تمامي 32 شهرستان و منطقه رزرو اتاق ها انجام خواهد شد.

وی به تجهيز و آمادگي 10 مركز بهداشتي درماني اشاره كرد و گفت: اين مراكز به صورت شبانه روزي در ايام تعطيلات نوروزي به مسافران و بيماران خدمات بهداشتي و درماني ارائه مي دهند.

اميري تصريح كرد : فرهنگياني كه در ايام نوروز سال 92 قصد سفر به مازندران را دارند از بيست و هشتم اسفند ماه 90 تا دوازدهم فروردين 91 مي توانند به ستاد اسكان در شهرستان ها و مناطق مازندران مراجعه كنند .

وي با بيان اينكه در سال گذشته آموزش و پرورش استان پذيراي 226 هزار مهمان در ايام تعطيلات نوروز بوده است افزود: امسال پيش بيني مي شود روزانه بيش از 23 هزار مسافر در ايام نوروز پذيرش شوند.



اميري گفت: 259 كلاس درس در سطح استان جهت رزرواسيون اسكان نوروزي فرهنگيان در مازندران آماده شده است.

وی بيان داشت: در نوروز امسال از مجموع 480 مدرسه استان كه آماده ميزباني و اسكان روزانه بيش از 23 هزار فرهنگي كشور است همكاران فرهنگي سراسر كشور مي توانند جهت ثبت نام و رزرو اينترنتي مدارس در سطح استان به آدرس http://eskan.medu.ir/ مراجعه و اقدام کنند.

وي تصريح كرد: مراجعان در زمان اسكان با در دست داشتن كارت شناسايي به آدرس ستاد اسكان آموزش و پرورش شهرستان مورد نظر به صورت حضوري مراجعه کنند.

رئيس ستاد اسكان آموزش و پرورش مازندران افزود : هزار و 310 كلاس با تجهيز يخچال، تلويزيون و ساير تجهيزات در گروه الف قرار گرفتند.