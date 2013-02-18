پیشکسوتان ورزش استان اردبیل تجلیل شدند/ تاکید بر تامین خدمات رفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته پیشکسوتان استان اردبیل بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم به اشاره به تشکیل اولیه کمیته پیشکسوتان در این استان برای اولین بار در کشور یادآور شد: این کمیته در راستای تکریم و خدمات رسانی به ورزشکاران گذشته استان راه اندازی شده است.

صابر عطایی با اشاره به تجلیل پیشکسوتان استان برای اولین حرکت این کمیته اضافه کرد: از بدو شکل گیری این کمیته تاکنون توانسته ایم مشکلات بیمه و نیز درمانی این افراد را حل کنیم و در زمینه خدمات رفاهی و معیشتی نیز اقدامات تاثیرگذاری انجام گرفته است.

وی از ایجاد اولین خانه کمیته پیشکسوتان استان اردبیل خبر داد و تاکید کرد: در صورت حمایت مجموعه ورزش استان و نیز سایر دستگاه ها و با تامین زمین مورد نیاز عملیات اجرایی این خانه آغاز خواهد شد.

عطایی با بیان اینکه با افتتاح اولین خانه کمیته پیشکسوتان بسیاری از مشکلات معیشتی و رفاهی این افراد برطرف خواهد شد، متذکر شد: پیشکسوتان قهرمانان دیروز هستند که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارند.

پیشکسوتان شناسنامه و تاریخجه ورزش اردبیل هستند

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در این آئین تداوم تجلیل از پیشکسوتان استان را طی سالهای آینده خواستار شد و ادامه داد: این افراد شناسنامه و تاریخجه ورزش و افتخار استان هستند و باید به عنوان الگو به جوانان معرفی شوند.

احد پازاج با بیان اینکه افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزش استان با کمترین امکانات شکل گرفته بود، عنوان کرد: امروزه استان اردبیل را به دلیل افتخارات بیشمار گذشته با پیشکسوتان آن می شناسند و تجلیل از این افراد کوچکترین گام برای تکریم داشته ها است.

وی با اشاره به مرحوم بایرامی، اللهیاری، بهتاج و... به عنوان قهرمانان استان در رشته های فوتبال، دو و میدانی و وزنه برداری گفت: استفاده از تجربیات و نظرات کارشناسی این پیشکسوتان برای پیشبرد اهداف ورزشی استان و رشد و شکوفایی آن ضروری است.

تجربیات پیشکسوتان به بدنه ورزش استان منتقل شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین با بیان اینکه هم اکنون ورزش اردبیل در مسیر توسعه قرار گرفته است، متذکر شد: موفقیت ورزشکاران استان اردبیل در رقابتهای المپیک و پارالمپیک و کسب دو مدال طلا و یک نقره و دو مقام پنجمی از مجموع شش ورزشکار اعزامی گویای توسعه ورزش در استان است.

وی تداوم این موفقیت ها را در آینده و در رقابت های ملی، آسیایی، المپیک و پارالمپیک نیازمند برنامه ریزی مدون دانست و یادآور شد: برنامه ریزی مطلوب نیز نیازمند تجربیات پیشکسوتان است.

در پایان این مراسم پیشکسوتان استان اردبیل در رشته های فوتبال، دو و میدانی، ژیمناستیک، تکواندو، کاراته، شنا، والیبال، کوهنوردی، ورزشهای رزمی، ورزش باستانی، وزنه برداری، کشتی، ورزش جانبازان، بانوان ورزشکار و... تجلیل شدند.

علاوه بر این خانواده های شهدای ورزشکار کاظم دیرین، اعلمی و خانواده ورزشکاران فوت شده در سالهای اخیر از جمله عباس زاده، بایرامی، خوش روزی و موسوی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.