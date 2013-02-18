تشديد مبارزه با قاچاقچيان دام در استان فارس

به گزارش خبرگزاري مهر، يازدهمين جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار فارس و با حضور اعضاي كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان فارس برگزار شد.

كمال فيروز آبادي در يازدهمين جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان فارس با تاكيد بر افزايش تعامل بين دستگاهي در برخورد با پديده شوم قاچاق كالا اظهار داشت: با همكاري و تعامل مثبت ميان دستگاه هاي متولي امر مبارزه و همچنين برنامه ريزي مناسب كميسيون، شاهد اقدامات موثر و قابل توجهي در مبارزه با قاچاق سوخت هستيم و ما اميدواريم تا اين حركت به قطع كامل قاچاق سوخت منجر شود.

وی با اشاره به تاكيدات دولت در برخورد جدي با موضوع قاچاق دام به كشور هاي حوزه خليج فارس، بيان كرد: امروزه دشمنان نظام اسلامي از هيچ فرصتي براي ضربه زدن به اقتصاد ما چشم پوشي نمي كنند و در همين راستا قاچاق يكي از حربه هاي دشمن براي تخريب ساختار اقتصاد كشور و افزايش فشار و ايجاد نارضايتي محسوب مي شود.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار فارس با تقدير از تلاشهاي عوامل امنيتي و انتظامي فارس در پيگيري مباحث مورد تاكيد كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان اظهار داشت: نيروي انتظامي بايد با جديت و قاطعيت با قاچاقچيان دام برخورد نمايد و در اين خصوص نيز اداره كل دامپزشكي فارس بايد براي جلوگيري از خروج غير قانوني دام از استان بر اساس بخشنامه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از صدور مجوز خروج دام خودداري و بر اين موضوع كاملا نظارت و كنترل كنند.

جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان فارس با بررسي روند مصوبات جلسات قبلي، بررسي چگونگي برخورد با قاچاق دام، بررسي طرح شبنم و مبارزه با قاچاق سوخت پايان يافت.



كارگروه امور اجتماعي و فرهنگي استان فارس تشكيل جلسه داد

يازدهمين جلسه كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان فارس با حضور معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار فارس تشكيل شد.

كمال فيروزآبادي در اين جلسه با اشاره به نزديكي به عيد نوروز و برنامه ريزي مردم براي سفرهاي نوروزي، اظهار داشت: با توجه به ظرفيت بسيار بالاي استان فارس در زمينه جذب زائران و گردشگران، بايد بهترين استفاده در زمينه فرهنگ سازي صورت گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه موضوع نماز بايد به صورت ويژه در سفرهاي نوروزي مورد توجه برنامه ريزان قرار داشته باشد، افزود: ارائه خدمات مناسب و منظم در زمينه رفت و آمد، بهداشت و اسكان موجب تامين آسايش مسافرين نوروزي در استان فارس خواهد شد.

با اشاره به اينكه بيشترين تصادفات رانندگي كشور در زمان سفرهاي نوروزي روي مي دهد و خسارات مادي و معنوي قابل توجهي را براي كشور ايجاد مي كند، گفت: سازمان هاي مسئول بايد با تبليغات مناسب و فعاليت هاي آموزشي، زمينه را براي كاهش تصادفات رانندگي در تعطيلات عيد نوروز فراهم كنند.



تاكيد بر لزوم توجه به تمام شهرستانها براي ارائه خدمات فرهنگي

در اين جلسه مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فارس با بيان اينكه فارس استان زيارتي است و حرم هاي امام زادگان، ظرفيت بالايي براي ارائه خدمات به مردم در حوزه هاي فرهنگي و مذهبي دارند، افزود: حضور مردم به ويژه

در زمان تحويل سال و همچنين در سفرهاي نوروزي در بقاع متبركه چشمگير است و بايد براي ارائه خدمات مناسب به آنان برنامه ريزي صورت گيرد.



امير رئوف با تاكيد بر اينكه همه شهرستانهاي استان فارس در زمينه ارائه خدمات فرهنگي بايد مورد توجه مسئولين استان قرار داشته باشند، خواستار برنامه ريزي براي تخصيص امكانات مناسب در زمينه ترويج فرهنگ كتاب خواني در مناطق حاشيه اي شيراز شد.

وي با اشاره به اين كه براي بهره برداري مناسب از كتابخانه هاي شخصي فرهيختگان و بزرگان استان فارس بايد تدابير مناسبي انديشيده شود، گفت: بايد از همكاري خيرين و واقفين استان فارس در زمينه گسترش فرهنگ كتاب خواني در جامعه استفاده مطلوب تري صورت گيرد.

در اين جلسه مديركل نهاد عمومي كتابخانه هاي استان فارس گزارشي از نحوه هزينه كرد اعتبارات فرهنگي استان در سال 90 در اين نهاد ارائه كرد.

حجت الاسلام محسن اسماعيل پور اجراي طرحهاي پرستار كتاب، جبهه مقدم، چشم ها را بايد شست، ساعت مفيد، سفر مطالعه، سفيران مطالعه، كتاب ساعت، مطالعه مجازي، نقد مستمر، نهضت خلاصه نويسي، جشنواره داستان كوتاه واژگان راز، برگزاري كارگاه هاي نقد ادبي، پيك مهر و ايستگاه مطالعه را از جمله برنامه هاي اجرا شده توسط اين نهاد در استان فارس برشمرد.