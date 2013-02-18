به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اقامه نماز استان قم به منظور بررسي راهكارهاي اشاعه فرهنگ نماز در اماكن ورزشي با حضور نمايندگان ارگان‌هاي استاني در آخرين روز بهمن ماه در اداره كل ورزش و جوانان تشكيل شد.

اين جلسه با حضور عباس جهان‌بيني مدير كل ورزش و جوانان استان، حجت الاسلام و المسلمين احساني رئيس ستاد اقامه نماز قم و نمايندگان ستاد اقامه نماز دستگاه‌هاي اداري استان قم برگزار شد و راهكارهاي توسعه نماز در محيط‌هاي ورزشي مورد بررسي قرار گرفت.

عباس جهان‌بيني مدير كل ورزش و جوانان استان قم در اين جلسه با تاكيد بر اهميت اشاعه فرهنگ نماز در محيط‌هاي ورزشي تصريح كرد: به همين منظور سعي كرده‌ايم به تدريج تمامي اماكن ورزشي را به نمازخانه مجهز كنيم.

وي ادامه داد: فرهنگ لازمه ورزش است و هيچ عاملي مانند نماز نمي‌تواند ورزش و ورزشكاران را به سمت معنويات و مسائل فرهنگي تشويق كند، نماز به انسان آرامش و وقار مي‌دهد و اين نماز است كه مانع تحريك انسان به بسياري از ناهنجاري‌ها مي‌شود.



جهان‌بيني با اشاره به تلاش‌هاي ستاد اقامه نماز اداره كل ورزش و جوانان استان قم در توجه به نماز در محيط‌ها و اماكن ورزشي بيان داشت: در دو سه سال اخير تمام سعي ما راه‌اندازي و تجهيز تمامي اماكن ورزشي به نمازخانه بوده است تا نخستين اقدام در زمينه اشاعه فرهنگ نماز به خوبي برداشته شود.

وي ياد‌ آور شد: در يكي از بزرگترين مجموعه‌هاي ورزشي شهر قم يعني ورزشگاه يادگار امام در حال حاضر يكي از مجهزترين نمازخانه‌هاي كشور احداث شده كه در بازي‌هاي ليگ برتر كه پرمخاطب‌ترين رقابت‌هاي ورزشي است، پذيراي تماشاگران و ورزشكاران در هنگام اقامه نماز است.

مدير كل ورزش و جوانان استان قم تصريح كرد: حضور در شهر مقدس قم به عنوان ام‌القراي جهان اسلام وظيفه مجموعه همكاران ما در اين اداره كل را نسبت به اهميت و اهتمام در زمينه توسعه فرهنگ در ورزش و نماز در محيط‌هاي ورزشي حساس‌تر و سنگين‌تر كرده است و خوشحاليم از اينكه مامور به انجام اين وظيفه معنوي و ارزشي هستيم.

حجت الاسلام احساني رئيس ستاد اقامه نماز استان قم نيز از اقدامات اداره كل ورزش و جوانان در ترويج فرهنگ نماز در ورزشگاه‌ها و تجهيز نمازخانه اماكن ورزشي قم تقدير كرد و اظهار داشت: اميدوارم با تداوم همكاري‌هاي بين ستاد اقامه نماز و اداره كل ورزش و جوانان بتوانيم در مجموعه‌هاي بزرگ ورزشي قم كه بيشترين مخاطب را دارند ايستگاه‌هاي تبليغ ارزش‌هاي ديني و پاسخگويي به سئوالات و مسائل شرعي و ديني را راه‌اندازي كنيم.

محمدعلي‌ مومني‌پور دبير ستاد اقامه نماز اداره كل ورزش و جوانان استان قم نيز در ادامه اين جلسه گزارش كاملي از اقدامات صورت گرفته در راستاي تجهيز نمازخانه اماكن ورزشي قم ارائه كرد و بيان داشت: در سال 90 تعداد هشت مكان ورزشي و در سال جاري تعداد پنج مجموعه و سالن بزرگ ورزشي قم به نمازخانه مجهز شده‌اند.

