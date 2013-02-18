به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه تيرانداز افزود: اين سري مسابقات از سوي ستاد مسابقات قرآني احسن‌الحديث استان اصفهان با همکاري اداره‌کل تبليغات اسلامي کرمانشاه برگزار شد.



وي افزود: اين مسابقه در 2 مرحله برگزارشدکه در مرحله اول 1500 نفر شرکت کردند و از اين تعداد 150 نفر به مرحله دوم راه يافتندکه در مرحله دوم 41 نفر بالاترين نمره را کسب و درقرعه کشي انجام شده 10 نفر به قيد قرعه هديه کمک هزينه سفر به عتبات عاليات دريافت کردند.

گفتمان همايشي باعنوان سبک زندگي اسلامي و اقتصاد مقاومتي درکرمانشاه برگزار شد

توسط اداره‌کل تبليغات اسلامي کرمانشاه گفتمان همايشي با عنوان سبک زندگي اسلامي و اقتصاد مقاومتي برگزار شد.

یک استاد دانشگاه به عنوان سخنران اين گفتمان که با حضور مبلغات، فعالان فرهنگي در عرصه دين، مداحان خانم، معلمان و مربيان آموزش و پرورش برگزار شد مطالبی را در خصوص نحوه تغيير سبک زندگي بيان کرد .

موسوی اظهارداشت: پرهيز از اسراف و فرهنگ تجمل‌گرايي براي خانواده‌ها ضروري است تا اقتصاد مقاومتي در جامعه محقق و بسترسازي شود.

وی افزود: با فرهنگ‌سازي ، تبليغات صحيح و آموزش‌هاي مستمر آحاد مردم مي‌توانند الگوي مصرف خود را تغيير دهند و از مصرف کالاهاي خارجي به سمت و سوي مصرف کالاهاي داخلي حرکت کنند و به اين ترتيب سبک زندگي اسلامي ايراني را جايگزين سبک زندگي غربي کنيم.

