ارتباط میان تولید و منابع انسانی برای اشتغال دانش آموزان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بناییان سفید عصر دوشنبه در گردهمایی یک روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش و معاونان آموزشی استان سمنان، بر بومی سازی و تمهید مقدمات برای ایجاد رشته های دوره متوسطه در این استان تاکید کرد و گفت: با توجه به شناخت نیازهای جامعه باید ظرفیت سازی و تناسب ایجاد شغل برای دانش آموزان انجام شود.
حمایت فعالیتهای حوزه پرورشی و فرهنگی فرصتی مناسب برای رشد و شکوفایی دانش آموزان
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: چنانچه فعالیتهای حوزه پرورشی و فرهنگی و اهمیت کارکرد آن، بیشتر مورد حمایت مادی و معنوی مسئولان ردههای بالای مدیریتی قرار گیرد، فرصتهای مناسبی برای رشد و شکوفایی دانشآموزان فراهم می شود.
بنائیان سفید با تأکید بر اهمیت جایگاه شوراهای دانشآموزی افزود: استفاده از توانمندی دانشآموزان و ظرفیت شوراهای دانشآموزی در مدارس، بهترین فرصت برای انتقال مهارتهای زندگی به نسل جوان و آموزش آموزههای دینی و اخلاقی است.
وی افزود: با بهرهگیری از این مهم، میتوان مدرسه را به عنوان تنها جایگاه و دنیای واقعی دانشآموزان تعریف کرد تا چگونه زیستن و چگونه بودن را یاد بگیرند و ضمن آن، خود، ارزشمندی و موفقیت و خلاقیت را تجربه کنند.
توجه ویژه به فعالیت های قرآنی و جایگاه نماز در آموزش و پرورش
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان توجه به فعالیتهای قرآنی و اهمیت دادن به جایگاه نماز را از دیگر برنامههای مهم معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان برشمرد.
بنائیان سفید اظهار داشت: توجه لازم به آموزههای قرآنی و اقامه نماز جماعت در مدارس با حضور روحانیان نقشی بسیار مهم و اساسی در جذب دانشآموزان به نماز جماعت و آموزش قرآن دارد.
بستر اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در مدارس مهیا شود
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست با تشریح فعالیت های این حوزه از مدیران آموزش و پرورش خواست تا بستر اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی را در سطح مدارس مهیا کنند.
حسین فولادیان در خاتمه، اهتمام و تلاش برای کسب موفقیت های علمی توسط دانش آموزان را در سال تحصیلی امسال خواستار شد.
در این گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش استان سمنان و معاونان آموزشی مسائل مربوط به حوزه خود در شهرستان ها و مناطق را مطرح و بررسی کردند
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