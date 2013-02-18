ارتباط میان تولید و منابع انسانی برای اشتغال دانش آموزان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بناییان سفید عصر دوشنبه در گردهمایی یک روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش و معاونان آموزشی استان سمنان، بر بومی سازی و تمهید مقدمات برای ایجاد رشته های دوره متوسطه در این استان تاکید کرد و گفت: با توجه به شناخت نیازهای جامعه باید ظرفیت سازی و تناسب ایجاد شغل برای دانش آموزان انجام شود.

حمایت فعالیت‏های حوزه پرورشی و فرهنگی فرصتی مناسب برای رشد و شکوفایی دانش ‏آموزان

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: چنانچه فعالیت‏های حوزه پرورشی و فرهنگی و اهمیت کارکرد آن، بیشتر مورد حمایت مادی و معنوی مسئولان رده‏های بالای مدیریتی قرار گیرد، فرصت‏های مناسبی برای رشد و شکوفایی دانش‏آموزان فراهم می‏ شود.

بنائیان سفید با تأکید بر اهمیت جایگاه شوراهای دانش‏آموزی افزود: استفاده از توانمندی دانش‏آموزان و ظرفیت شوراهای دانش‏آموزی در مدارس، بهترین فرصت برای انتقال مهارت‏های زندگی به نسل جوان و آموزش آموزه‏های دینی و اخلاقی است.

وی افزود: با بهره‏گیری از این مهم، می‏توان مدرسه را به عنوان تنها جایگاه و دنیای واقعی دانش‏آموزان تعریف کرد تا چگونه زیستن و چگونه بودن را یاد بگیرند و ضمن آن، خود، ارزشمندی و موفقیت و خلاقیت را تجربه کنند.

توجه ویژه به فعالیت‏ های قرآنی و جایگاه نماز در آموزش و پرورش

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان توجه به فعالیت‏های قرآنی و اهمیت دادن به جایگاه نماز را از دیگر برنامه‏های مهم معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان برشمرد.

بنائیان سفید اظهار داشت: توجه لازم به آموزه‏های قرآنی و اقامه نماز جماعت در مدارس با حضور روحانیان نقشی بسیار مهم و اساسی در جذب دانش‏آموزان به نماز جماعت و آموزش قرآن دارد.

بستر اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در مدارس مهیا شود

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست با تشریح فعالیت های این حوزه از مدیران آموزش و پرورش خواست تا بستر اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی را در سطح مدارس مهیا کنند.

حسین فولادیان در خاتمه، اهتمام و تلاش برای کسب موفقیت های علمی توسط دانش آموزان را در سال تحصیلی امسال خواستار شد.

در این گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش استان سمنان و معاونان آموزشی مسائل مربوط به حوزه خود در شهرستان ها و مناطق را مطرح و بررسی کردند