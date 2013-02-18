باغداران مازندرانی مبارزه زمستانه با آفات مرکبات را جدی بگیرند

محمد اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور مدیریت مبارزه علیه بیماری های مرکبات اعم از پوسیدگی ریشه و طوقه، بلاست مرکبات و تقویت با احداث زهکش برای خارج کردن زه آبها، تقویت درختان با کودهای ماکرو و میکرو، هرس مناسب و در صورت لزوم استفاده از سموم مسی در زمان مناسب زیر نظر کارشناسان ذیربط ضروری است.

وی افزود: مبارزه زمستانه باید قبل از باز شدن گل های مرکبات پایان پذیرد و به همین منظور در باغات سطح وسیع که درختان پرتقال و نارنگی توام کاشته شده، درختان پرتقال زودتر از نارنگی محلول پاشی شوند.

اخوان به باغداران توصیه کرد: از سموم و روغن امولسیون شونده ای که در ظروف پلمپ شده و دارای برچسبی که نشان دهنده مشخصات کامل بوده و از فروشگاه های مجاز تهیه شده در مبارزه زمستانه استفاده و جهت پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی، از قبیل استفاده از ماسک، دستکش، عینک و لباس مخصوص سمپاشی، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن با آب و صابون پس از اتمام کار نیز الزامی است

وی با بیان اینکه زمان مناسب مبارزه زمستانه از 28 بهمن ماه سال جاری و به مدت سه هفته از تاریخ شروع مبارزه است، میزان مصرف روغن امولسیون شونده را 15 لیتر در هزار لیتر آب توصیه کرد و افزود: بهره برداران با ارائه نمونه آلوده و هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی در صورت محرز بودن آلودگی باغات جوان و نهالستان ها به کنه قرمز مرکبات، باید از کنه کش های مجاز تولید شده همراه با روغن امولسیون شونده در مبارزه زمستانه استفاده کنند.

اخوان گفت: کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز ترویج کشاورزی دهستان ها و کلینیک های گیاهپزشکی آماده راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات باغداران است.