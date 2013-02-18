تیم بسکتبال شهرداری گرگان به جمع چهار تیم لیگ برتر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها شامگاه دوشنبه در قالب بازی دوم مرحله پلی آف انجام شد و این بازی با نتیجه 77 – 74 به نفع تیم بسکتبال شهرداری گرگان پایان یافت.

امیر حسین صفرزاده (سرداور)، صادق قنبری (داور اول)، حسن نیکخواه (داور دوم) و هوشنگ قائم خواه (ناظر) این رقابتها بوده اند.

تیم شهرداری گرگان در این بازی که در زنجان برگزار شد، شگفتی ساز شد و با پیروزی مقابل تیم همیاری در سالن اختصاصی این تیم، به جمع چهار تیم برتر مسابقات پیوست.

تیم شهرداری که بازی اول را در ثانیه های پایانی با اختلاف یک امتیاز در گرگان به سود خود به پایان برده بود، موفق شد در بازی دوم و در میان بهت هواداران زنجانی، تیم مدعی همیاری را با نتیچه 77- 74 شکست دهد و با خلق شگفتی پس از سالها خود را به مرحله نیمه پایانی مسابقات لیگ برتر برساند.

شهرداری گرگان می بایست تا روز پنجشنبه منتظر بماند تا چهره حریف خود در این مرحله را شناسایی نماید.