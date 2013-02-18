برگزاری رقابت های بین المللی شطرنج در خراسان رضوی دستاوردهای بسیاری به ارمغان آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا وجدانی در نشست خبری هیئت شطرنج استان که بعد از ظهر دوشنبه در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد اظهار کرد: ميزباني از رقابت هاي بين المللي در چند سال اخير باعث رشد شطرنج استان نسبت به گذشته به لحاظ كيفي و كمي شده است.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی با اشاره به شركت 600 نفر شطرنج باز استان در رقابت هاي شهريورماه قهرماني رده هاي سني مختلف استان بیان كرد: اين تعداد و تفاوت بيش از سه برابر آن با مسابقاتي در اين سطح در تهران نشان دهنده رشد كمي تعداد شطرنج بازان استان است كه به واسطه تاثيرات مثبت ميزباني هاي اخير مشهد از رقابت هاي بين المللي مختلف است.

وجداني با اشاره به بالارفتن سطح كيفي شطرنج قهرمانان خراسان رضوي با حضور قهرمانان جهان و استاد بزرگان بين المللي در مشهد در پي مبارزاتشان با اين قهرمان سطح اول دنيا در خلال اين ميزباني ها اظهار كرد: حضور ورزشكاران بين المللي كه به نوعي توريست هاي ورزشی محسوب می شوند، خواهد توانست از بعد فرهنگي نيز اثرات خوبي داشته باشد و باعث دوستي بين ملت ها و معرفي فرهنگ و تاریخ غني ايران به جهانیان شود.

وي با اشاره به امكانات خوبي كه هیئت شطرنج خراسان رضوي براي برگزاري رقابت هاي مختلف در سطح بين المللي دارد تصریح كرد: اين هیئت با دارابودن 350 ساعت ديجيتال از قابليت ميزباني 700 نفر شطرنج باز را در يك زمان برخوردار است كه بعد از فدراسيون شطرنج كشور خراسان رضوي تنها استاني است كه مي تواند مسابقات در سطح بين المللي را به خوبي برگزار كند.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوي هزينه برگزاري رقابت هاي بين المللي فردوسي را در حد توانايي ها و امکانات هیئت استان در بين 50 تا 60 ميليون تومان پيش بيني كرد و افزود: كمك هايي كه در خصوص برگزاري اين رقابت هاي انجام شده تنها قول پرداخت مبلغي حدود 15 ميليون از سوي فدراسيون بوده است اما براي تامين هزينه ها به دنبال جذب حاميان مالي هستيم و با چندين جا مذاكراتي داشته ايم علاوه بر آن با مساعدت شهرداري مشهد چند بيلبورد داخل شهر نيز در اختيار هیئت قرار گرفته است.

وجدانی با بيان اينكه درصدد بوديم در بخش بانوان نيز سومين دوره رقابت هاي شطرنج بين المللي خيام را همانند ميزباني پنجمين دوره جام فجر بانوان سال گذشته برگزار كنيم، اظهار كرد: تا سه روز گذشته فقط 10 نفر از بانوان شطرنج باز ثبت نام كردند كه بيشتر آن ها از رده های سنی پايين بودند از اين رو برگزاري اين رقابت ها را با هماهنگي با فدراسيون كنسل كرديم.

وی با بيان اينكه هنوز سه روز ديگر تا پايان مهلت ثبت نام شركت در رقابت هاي بين المللي فردوسي مشهد كه در بخش آقايان باقي مانده است و تعداد زیادی برای حضور در این رقابتهای ثبت نام کرده اند در خصوص دلیل عدم برگزاري رقابت های شطرنج بین المللی خیام در بخش بانوان بیان كرد: درمشهد به دليل محدوديت هاي مذهبي برخلاف استان هاي ديگري مانند گيلان، تهران و عدم امكان برگزاری مسابقه آقايان و بانوان با هم باید مسابقات آقايان و بانوان در آن به صورت مجزا برگزار شود كه به همين دليل استقبال چنداني از آن نشده است.