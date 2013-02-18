کمک مردم خراسان شمالی در جشن نیکوکاری امسال به یک میلیارد تومان می رسد

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته مردم خیر و نیکوکار این استان در راستای یاری رساندن به خانواده های محرومین و نیازمند، بالغ بر 696 میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به این نهاد کردند که امیدواریم با افزایش این کمک ها در سال جاری، بتوانیم گره ای از مشکلات خانواده های نیازمند را باز کنیم.

وی با بیان اینکه همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف در یاری رساندن به محرومین نقش بسزایی دارد تصریح کرد: همه ساله این نهاد با مشارکت صدا و سیما، سپاه و بسیج، سازمان دانش آموزی، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان جوانان اقدام به جمع آوری کمک های مردم نوع دوست و خیر خراسان شمالی می کند که این مشارکت وهمکاری در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

حسین پور افزود: این نهاد در جهت جمع آوری کمک های مردمی، امکانات لازم را فراهم و نیروی مقاومت بسیج نیز نسبت به ساماندهی نیروهای مستقر در پایگاه اقدام خواهد کرد.

وی گفت: سازمان آموزش و پرورش نیز طبق برنامه همه ساله، نسبت به استقرار پایگاههای جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی و نیروهای مورد نیاز در مدارس اقدام می کند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به اینکه همه مبالغ و کمک های جمع آوری شده قبل از سال نو به دست خانواده های نیازمند می رسد تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و شناسایی افراد نیازمند، تلاش خواهیم کرد که در کوتاهترین زمان ممکن، کمک های جمع آوری شده به نیازمندان اهداء شود.

حسین پور اظهارداشت: طبق سنوات گذشته صد در صد کمکهای جمع آوری شده در مدارس و آموزشگاهها، در جهت کمک به دانش آموزان مددجو و غیر مددجو همان آموزشگاه هزینه خواهد شد.

به گفته وی جشن باشکوه نیکوکاری در 16 اسفندماه سال جاری در مدارس ، 17 اسفند در سطح شهر و 18 اسفندماه نیز با استقرار پایگاه ها در مساجد و مصلی نماز جمعه برگزار خواهد شد.

