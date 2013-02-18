منش پهلوانی در رقابتهای سیاسی حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش استان اردبیل تاکید کرد: میادین و رقابت های سیاسی نیز باید از روح جوانمردی در ورزش تجربه و درس بگیرد.

وی اضافه کرد: در برخی موارد در رقابت های سیاسی برخی اعمال و کارها صورت می گیرد که از اعتقادات و خلق و خوی جوانمردی و منش پهلوانی دور بوده و حتی موجب پشیمانی و ندامت مرتکب شدگان می شود که باید از این بی اخلاقی ها پرهیز شود.

استاندار اردبیل احترام و روح جوانمردی در میادین ورزشی را ریشه در اعتقادات اسلامی و دینی مردم ایران دانست و ادامه داد: باید این باورها را در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی ترویج داد و اخلاق اسلامی را در میادین سیاسی جایگزین اخلاق ناپسند کرد.

وی احترام به پیشکسوتان را نیز برپایه همین اعتقادات برشمرد و بیان داشت: در بحث ورزش نیز پیشکسوتان قهرمانان گذشته هستند که باید به عنوان الگوی جوانان و نوجوانان معرفی و شناسانده شوند.

نیکزاد برگزاری آئین های پاسداشت پیشکسوتان را الگویی برای سایر کشورها دانست و تصریح کرد: این آئین ها تاکیدی بر این است که ورزشکاران امروز همان پیشکسوتان آینده هستند و بی شک جوانان و نوجوانان با احترام به این افراد مورد احترام قرار خوهند گرفت.

وی با اعتقاد بر اینکه عملکرد جوانان می تواند ماندگاری آنها را رقم بزند، تاکید کرد: پیشکسوتان ورزش استان اردبیل در دو جبهه مایه افتخار مردم اردبیل هستند، آنها علاوه بر عرصه ورزش در عرصه هشت سال دفاع مقدس نیز افتخارات زیادی کسب کردند که باید مایه مباهات باشد.

استاندار اردبیل همچنین خواستار حضور پررنگ پیشکسوتان ورزش استان در عرصه ها و محافل مختلف در راستای انتقال تجارب ارزشمند و کمک به اعتلای ورزش اردبیل شد.

در پایان این مراسم پیشکسوتان استان اردبیل در رشته های فوتبال، دو و میدانی، ژیمناستیک، تکواندو، کاراته، شنا، والیبال، کوهنوردی، ورزشهای رزمی، ورزش باستانی، وزنه برداری، کشتی، ورزش جانبازان، بانوان ورزشکار و... تجلیل شدند.

علاوه بر این خانواده های شهدای ورزشکار کاظم دیرین، اعلمی و خانواده ورزشکاران فوت شده در سالهای اخیر از جمله عباس زاده، بایرامی، خوش روزی و موسوی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.