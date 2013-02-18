45 هزار پروژه راه در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، علي نيكزاد كه در مراسم افتتاح تقاطع غير همسطح خاور شهر با بزرگراه امام رضا (ع) در تهران سخن مي گفت با اشاره به اجراي 480 طرح در حوزه حمل و نقل تصريح كرد: امسال براي انجام پروژه هاي در دست اجرا 6 هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومي، فروش اوراق مشاركت ، فروش دارايي هاي سرمايه اي و غيره هزينه شده است.

وزير راه و شهرسازي اظهار داشت : در استان تهران 362 پروژه در حوزه راه و 410 هزار واحد واحد مسكن در استان تهران در حال ساخت است كه مقرر شده است كه تا پايان سال 85 هزار واحد مسكوني در اين استان افتتاح شود كه در مرحله نخست با حضور رئيس جمهور 22 هزار و 662 واحد به بهره برداري رسيد و مابقي در دو مرحله تا پايان سال افتتاح مي شود.

وي يادآور شد: در زمان انقلاب 200 كيلومتر راه روستايي آسفالته داشتيم كه هم اكنون به بيش از 99 هزار كيلومتر مي رسد. در واقع طول راههاي آسفالته روستايي 498 برابر در 34 سال رسيده است.

نيكزاد اظهار داشت: ميانگين سالانه آسفالت راه هاي روستايي در دولتهاي هفتم و هشتم 3500 كيلومتر بوده است كه اين رقم در دولتهاي نهم و دهم به 6 هزار و 700 كيلومتر با رشد 6/2 برابر رسيده است. وي افزود: در حوزه مسكن براساس آمار سرشماري سال 90 در كشور 1 ميليون و 663 هزار واحد مسكن خالي داريم كه 372 هزار واحد آن تنها در تهران است. نيكزاد تاكيد كرد براساس اطلاعات شركت گاز 400 هزار واحد مسكوني در تهران گاز مصرف نمي كند و برق آنها نيز به همين صورت است.

وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنانش ساختن ايران را لبيك به مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: تلاش با همه وجود و شيره جان براي ساختن ايران اسلامي و زندگي با عزت و شرافتمندانه به نظرم عبادت است و ساخت زيرساختهاي حمل و نقل توسعه كشور را رقم مي زند.

نيكزاد تصريح كرد: دشمن به بركت خون شهدا و انتظار سرخ و سبز توان مقابله رو در رو را ندارد و به جنگ تمام عيار اقتصادي روي آورده است و مردم در راه پيمايي 22 بهمن پاسخ دندان شكني به دشمنان دادند .

وي با اشاره به توسعه خطوط ريلي با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري تصريح كرد : از جهت هاي هفتگانه خطوط ريلي كشور به 15 كشور همسايه از جمله عراق، آذربايجان ، تركمنستان،‌افغانستان و از چابهار به آبهاي آزاد راه مي يابد.

همچنين در ادامه مراسم استاندار تهران اظهار داشت: هر هفته تا پايان سال بين 10 تا 11هزار واحد مسكن در استان تهران تحويل مردم مي شود.

مدير كل راه و شهرسازي استان تهران نيز در مراسم افتتاح تقاطع غير همسطح خاور شهر با بزرگراه امام رضا (ع) بيان داشت: اين پروژه به منظور صرفه جويي در مصرف سوخت ، ايمني و رفع يك نقطه پرحادثه با تامين اعتبار توسط سازمان راهداري و همكاري استانداري ساخته شده است. وي اعلام كرد تعريض پل بزرگراه امام رضا (ع) قبل از خاور شهر و كنار گذر جنوبي پاكدشت از جمله پروژه هايي است كه بايد اجرا شود.

پروژه تقاطع غير همسطح خاور شهر با بزرگراه امام رضا (ع) با اعتبار 60 ميليارد ريال بدون احتساب تملك اراضي معارض امروز با حضور وزير راه و شهرسازي ، معاونان وزير ،‌استاندار تهران،‌ نماينده مردم پاكدشت در مجلس و امامان جمعه پاكدشت و خاور شهر افتتاح و به بهره برداري رسيد.