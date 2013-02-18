پیمان اکبری سرمربی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اکبری ، والیبالیست مطرح كرمانشاهی که مدتی است هدایت تیم پیكان در لیگ برتر را بر عهده گرفته با حكم رییس فدراسیون والیبال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی زیر 23 سال منصوب شد.

اكبری اهل شهرستان هرسین بوده و در پایان رقابت های قهرمانی مردان زیر 23 سال جهان به عنوان سرمربی تیم ملی زیر 23 ایران در این تیم فعالیت خواهد كرد.

نخستین اردوی تیم ملی زیر 23 سال با سرمربی گری اكبری از 12 اسفند ماه سال جاری آغاز می شود.

تیم ملی زیر 23 سال ایران خود را برای نخستین دوره مسابقات والیبال زیر 23 سال جهان كه از 12 تا 23 مهر در برزیل برگزار می شود، آماده می كند.

دو جودو كار كرمانشاهی به اردوی تیم ملی نونهالان دعوت شدند

37جودو كار نونهال به اردوی تیم ملی11 تا 13 سال كشورمان دعوت شدند كه در میان آن ها نام دو جودو كار كرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

صادق شهركی و مهدی عباس زاده دو جودو كار كرمانشاهی هستند كه به اولین مرحله اردوی تیم ملی نونهالان دعوت شده اند.

اردوی جودوكاران نونهال رده سنی 11 تا 13 سال كشورمان از روز پنجشنبه 17 اسفند به مدت دو روز در سالن جودو مجموعه شهید كبكانیان تهران برگزار می شود.

صادق شهركی، مهدی عباس زاده، محمدحسن دهنوی، علی موسی زاده، عرفان عطائی، حسین نامدار، شروین بهزادی، امیرحسین سامتی، حامد علیزاده، پیمان میرزایی، علی یوسفی، علی محمدی بریمانلو، امیرحسین عزیزی، یاسین تقوی، عباس حسین زاده، علی پرهیزكار و امیرحسین خلیل زاده' از جمله نفرات دعوت شده به اردو تیم ملی هستند.

زاهد اعتمادی بارلو، آروین عامری، حسین محمدلو، هاتف اقدامی، علیرضا سلطانی، محمدرضا اسدی، عرفان كیا، محمد قلاوند، محمدرضا رمضانی، محمد مهدی مهرورزیان، حسام قهرمان پور، محمد رحمتی مقدم، فردین سوری زاده، حسین خجسته، احسان امیری پور، مهدی سلیمانی، محمد حسین هاشم پور، علی احمدی، محمد جواد مهرانی و محمد حسین فقیهانی سایر جودوكارانی هستند كه در این مرحله از اردو حضور دارند.

عباس سلگی به عنوان سرمربی و جلال كرمی به عنوان مربی هدایت نونهالان را در اردو بر عهده خواهند داشت.

قایقران كرمانشاهی در اردوی تیم ملی برتر شد

در ركوردگیری به عمل آمده تیم ملی قایقرانی بانوان ایران بانوی كرمانشاهی در بخش كانو، بهترین قایقران شناخته شد و بهترین زمان را به خود اختصاص داد.

تست پایان اردوی تیم ملی آب های آرام بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان در دریاچه ‏آزادی و در دو مرحله و در ‏مسافت دو كیلومتر برگزار شد.

این تست كه به منظور ارزیابی شرایط اردو صورت گرفت نادیا تالانك، قایقران كرمانشاهی در بخش كانو جوانان با زمان 22 دقیقه و 11 ثانیه و 95 صدم ثانیه بهترین ركورد را از خود به جا گذاشت.

نرگس خدابنده لویی با زمان 24 دقیقه و 24 ثانیه و 96 صدم ثانیه و الهه ‏نیكوحرف صالحی با زمان 25 دقیقه و 46 ثانیه و 91 صدم ثانیه نیز در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

والیبالیست كرمانشاهی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد

17بازیكن به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان كشورمان دعوت شدند كه در میان دعوت شدگان نام یك والیبالیست كرمانشاهی نیز به چشم می خورد

بهنام باقریف والیبالیست كرمانشاهی است كه به نخستین مرحله از اردوی تیم والیبال نوجوانان ایران برای شركت در مسابقات جهانی دعوت شده است.

باقری وظیفه پاسوری را در تیم ملی والیبال نوجوانان بر عهده دارد.

اردوی تیم ملی از فردا (سه شنبه) با حضور 17 بازیكن در خانه والیبال آغاز می شود.

دومین مرحله اردوی آمادگی نوجوانان كشورمان نیز قرار است از 15 تا 27 اسفند برگزار شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قرار است هشتم فروردین 92 برای شركت در یك تورمنت بین المللی، راهی ایتالیا شود.

مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان نیز تیر ماه سال 92 در مكزیك برگزار می شود.

