به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکتر رئوفی نژاد استاندار زنجان علی کاظمی مديرکل سياسی و انتخابات استانداری زنجان شد. کاظمی پيش از اين معاون سياسی و اجتماعی فرمانداری زنجان بود.



کاظمی پیشتر معاون سیاسی فرمانداری زنجان بود.



درخشش دانش آموزان زنجاني در جشنواره فن آوري اطلاعات و ارتباطات



سه دانش آموز زنجاني با درخشش خود در بخش بازيهاي رايانه اي جشنواره فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، توانستند رتبه هاي برتر كشوري را از آن خود نمايند .



در اين جشنواره ، محمد رضا يعقوبي از دبيرستان شاهد پيامبر اعظم (ص) ؛ رتبه اول كشوري ، سيد حميد رضا موسوي از مدرسه راهنمايي فرهنگيان شهيد مصطفي خميني ؛ رتبه دوم كشوري و مهدي تاران از مدرسه راهنمايي توفيق ؛ رتبه چهارم كشوري را بدست آورده اند .

تیم گلبال بانوان زنجان به مصاف حریفان خود می رود

نائب رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان زنجان گفت: دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک گلبال قهرمانی باشگاههای کشور بانوان از نهم اسفند ماه با ورود تیم ها به شهر گرگان آغاز می شود و تیم زنجان تیم گلبال بانوان زنجان به مصاف حریفان خود می رود.

زهرا ضرابی افزود: مسابقات به مدت 3 روز و با شرکت تیم های هیئت زنجان، بهزیستی گلستان، دانشگاه آزاد، بهزیستی اصفهان، انجمن اردبیل و موسسه نابینایان قزوین برگزار می گردد.

ضرابی گفت: هیئت زنجان در بازیهای خود به ترتیب به مصاف تیم های موسسه نابینایان قزوین، بهزیستی اصفهان، انجمن اردبیل، بهزیستی گلستان و دانشگاه آزاد می رود.

وی ترکیب تیم زنجان را متشکل از مهسا سادتی، سهیلا حیدری، زینب شیرین زاده، معصومه حسنی تجدد و شیرین قربان لو اعلام کرد که مربیگری تیم بر عهده فاطمه علی محمدی و کمک مربیگری برعهده مریم امانلو است.

ضرابی افزود: در دور رفت تیم زنجان در رتبه اول جدول رده بندی قرار گرفت و سال گذشته در مسابقات لیگ دسته یک گلبال به مقام قهرمانی کشور دست یافت.