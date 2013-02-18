تعریض معابر از اولویت های شهری مشهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد داوود آبادی با بیان اینکه از سال 88 بر تعریض معابر تاکید شده است، اظهار کرد: شهرداری می تواند لیست معابری که نیاز به تعریض دارد را به شورای شهر ارایه دهد تا تسهیلات لازم برای تسریع تعریض معابر در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه 70 درصد از معابر شناسایی و عقب نشینی صورت گرفته است، تصریح کرد: تعریض معابر از اولویت های شهری است که برای مشارکت شهروندان در این امر به مالکان امتیاز تجاری و مسکونی داده می شود.
داوودآبادی با بیان اینکه شبکه معابر شهری در مشهد دارای مشکل اساسی است، بیان کرد: با توجه به مشکلات ترافیکی عمده در شهر باید شبکه معابر جدیدی در شهر شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل این معابر درچند حوزه نیاز به مشارکت شهروندان دارد، اظهار کرد: ابتدا باید الگوهای آماری مبتنی بر مدیریت تقاضا و تقویت حملونقل عمومی یکی شده و در اختیار مشاور قرار بگیرد و سپس وضعیت تراکم و کاربری در نقاط مختلف شهر مورد ارزیابی قرارگرفته تا در نهایت خروجی به صورت همزمان شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری مشهد به وظایف سازمان ترافیک اعم از تلاش برای بهبود عبور و مرور شهروندان از طریق مطالعه، برنامه ریزی، طراحی، آموزش، نظارت و هماهنگی به منظور جابجایی ایمن، ارزان، سریع و راحت مسافران اشاره کرد و افزود: در برنامههای بلند مدت باید اقداماتی نظیر اصلاح هندسی تقاطعها و ایجاد گذرگاههای عابر پیاده و ساخت تقاطعهای غیر همسطح بزرگراهها صورت گیرد.
داوودآبادی بهترین راه حل برای رفع ترافیک در شهر مشهد توسعه خطوط ریلی، ایجاد خطوط ویژه برنامه ریزی برای مدیریت حمل و نقل دانست و افزود: اجرای خطوط قطار شهری راه اندازی لاینهای دوچرخه در خیابانهای مشهد، نیز حمل و نقل سالم را برای شهروندان به ارمغان می آورد.
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