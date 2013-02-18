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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

افضلی:

بیمارستان صحرایی هلال احمر توان پوشش 150 هزار بیمار را دارد

بیمارستان صحرایی هلال احمر توان پوشش 150 هزار بیمار را دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: بیمارستان صحرایی اصفهان توان پوشش به 150 هزار بیمار به هنگام بروز حادثه را دارد.

 به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا افضلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به بیمارستانی که در پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر به منظور تکمیل تجهیزات برپا شده است، اظهار داشت: این بیمارستان با چیزی حدود 50 تخت می‌تواند 150هزار نفر بیمار را تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: این بیمارستان در سطح کشور قوی‌ترین کار تیم درمانی را دارد.

 مسئول بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: جمعیت هلال احمر استان اصفهان توان برپایی سازه بیمارستان در مدت زمان هشت ساعت را دارد و در مدت هشت هم بیمارستان را با تمام امکانات تجهیز کند.

وی ادامه داد: یک بیمارستان‌ صحرایی 24 تا 48 ساعت پس از حادثه و در صورت نیاز در منطقه احداث می‌شود و بیشتر مربوط به مصدومین ترومایی، خونریزی و شکستگی‌ها است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر استان اصفهان با 63 نفر در این بیمارستان به فعالیت و ارائه خدمات مشغول هستند، تصریح کرد: این بیمارستان با 82 پرسنل که شامل پزشک، پرستار، تکنسین اتاق عمل و موارد دیگر است در سه شیفت می‌توانند در زمان حادثه خدمت‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت هلال احمر استان اصفهان با داشتن 63 نفر از این پرسنل می‌تواند در هنگام حادثه و با درخواست پزشکان جراح و متخصص کمبود نیروهای خود را جبران کند.

مسئول بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر استان اصفهان به برپایی این بیمارستان صحرایی در بازفت چهار محال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: با وجودی که بیمارستان صحرایی در این منطقه بیشتر جنبه درمانی داشته است، اما توانست به حدود 400 نفر خدمات ارائه کند.

 

کد مطلب 2001026

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