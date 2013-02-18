فراهم سازی امکانات برای تسهیل زائران معطوف به مشهد نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان‌ مهر بعدازظهر دوشنبه در شورای هماهنگی ستاد دائمی تسهیلات زائران در استانداری خراسان‌رضوی اظهار کرد: با توجه به اینکه زائران جدایی از زیارت ساعاتی از روز را به گردش می روند بنابراین باید زمینه‌های گردشگری در این شهر فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در ایام نوروز باید برخورد مناسبی با زائران صورت پذیرد، افزود: با توجه به اینکه در ایام نوروز زائران بسیاری به مشهد سفر می کنند باید برنامه ریزی مناسبی برای سهولت و دسترسی آسان زائران به امکانات فراهم شود.

فروزان مهر با بیان این مطلب که سامانه ثبت‌نام از زائران باید راه‌اندازی شود، گفت: این سامانه سبب می شود تا متناسب با تعداد زائران در اماکن اقامتی کار شود.

وی اظهار کرد: در ایام نوروز 92 زائران بیشتری به مشهد سفر می کنند چرا که افزایش نرخ ارز سبب تمایل مردم به سفرهای داخل کشور می‌شود و در این راستا افراد عضو ستاد تسهیلات زائران نیز باید با ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌های حوزه خود به جذب هرچه بیشتر زائران کمک کنند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: سفر چرخش ثروت و پویایی اقتصاد را به دنبال داشته و زمینه ‌ساز افزایش درآمد است بنابراین باید از این فرصت بزرگ در پایتخت معنوی بهره گرفت.

فروزان مهر تاکید کرد: برای تسهیل امور زائران باید به موضوعاتی نظیر استقرار، امنیت فیزیکی و بهداشتی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی با اشاره به تنظیم بازار بیان کرد: باید در بخش تنظیم بازار نظارت جدی صورت پذیرد و کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار نیز برخورد شود.